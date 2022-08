El abuso también puede venir de la familia: caso Jennette McCurdy enciende el debate

Jennette McCurdy, estrella de Nickelodeon quien a través de un polémico libro autobiográfico ha alzado la voz sobre su problemática infancia y adolescencia, así como la complicada relación que tuvo con su madre, Debra McCurdy.

“Me alegro de que mi mamá murió”, se titula el libro y es que Debra falleció en 2013, algo que llevó a Jennette a sentir alivio.

Según relata la actriz de ICarly, su madre comenzó a decolorarle el cabello y a blanquearle los dientes cuando tenía sólo 10 años. Para cumplió 11 años, Debra le había enseñado cómo restringir las calorías, lo que resultó en una lucha de varios años contra múltiples trastornos alimentarios.

Desde hace unos años, Jennette no ha temido en hablar de lo mucho que sufrió durante sus años como estrella de Nickelodeon, incluyendo las extrañas fijaciones del productor Dan Schneider así como el día que intentaron sobornarla para que no hablara sobre el tema.

Jennette dio vida a Sam Puckett en ICarly pero mientras que su personaje poseía un gran sentido del humor, ella era inmensamente infeliz fuera de los foros.

Jennette McCurdy Giphy

La actriz ha sido cuestionada por el crudo título de su libro pero ella se ha aferrado a defenderlo.

“Entiendo que llama la atención, pero también es algo que quiero decir con sinceridad”, dijo durante una entrevista en Good Morning America.

La también estrella de Sam & Cat explicó que no estaba usando el título de una manera “frívola” y está segura de que las personas que han sido víctimas de abusos, entenderán el punto que está tratando de transmitir.

“Creo que cualquiera que haya experimentado abuso parental entiende este título y creo que cualquiera que tenga sentido del humor entiende este título” , dijo.

Los abusos también pueden venir de la familia

Desde niños se nos ha enseñado que siempre debemos respetar, acatar las normas del hogar y honrar a la familia sin embargo, nada garantiza una sana convivencia ni tampoco una preocupación genuina por el otro.

La realidad es que muchas veces dentro de nuestra propia familia están las personas que más daño nos hacen. Entre opiniones no deseadas que dejan heridas y acciones que provocan traumas que nos acompañan a largo plazo, no podemos estar bien en ese círculo.

Un padre no siempre es un ejemplo a seguir. Un hermano no siempre es un compañero de juegos y una madre no siempre es amorosa y desinteresada.

No es extraño concoer otros testimonios de famosas como Lindsay Lohan, Britney Spears o Drew Barrymore que desde muy pequeñas enfrentaron el lado más oscuro de Hollywood y gran parte de ello vino del abuso de sus propios padres.

La madre de Jennette la manipulaba para que hiciera lo que quería diciéndole que su trabajo era “hacer feliz a mamá”.

Los padres de Drew Barrymore nunca fueron mejores influencias pues mientras que su padre era un alcohólico violento, su madre y mánager nunca tuvo el instinto para protegerlam lo que llevó a la actriz a experimentar con drogas y rodearse de malas compañías desde los 11 años.

Britney Spears estuvo bajo la custodia de su padre por años, llevándola a perder control total de su vida en muchos sentidos.

La familia también abusa y lastima sin que eso implique forzosamente agresiones físicas. Esto lleva a las víctimas a tener baja autoestima, necesidad constante de validación de los demás, sensación de impotencia, miedo al rechazo o al abandono e incapacidad para poner límites. Por supuesto también pueden caer en situaciones extremas que pongan en riesgo su integridad física.

¿Se debe siempre perdonar a un familia tóxico y así tener un final feliz? No. La realidad es que está permitido romper con todo aquello que te hace daño y cortar lazos con esas personas tóxicas, aún cuando compartes sangre con ellas.