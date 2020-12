Jeannette McCurdy, la actriz de ICarly que se cansó de ser "un modelo a seguir"

Las redes sociales enloquecieron ante el anuncio de una nueva entrega de ICarly, serie que se emitió por la cadena Nickelodeon de 2007 a 2012. Sin duda se trató de una comedia para pubertos llena de humor ácido que marcó a toda una generación. Carly (Miranda Cosgrove), Sam (Jennette McCurdy), Freddie (Nathan Kress) y Spencer (Jerry Trainor) se convirtieron en los personajes favoritos de muchos pues tenían personalidades explosiva fuera de lo común.

La producción, creada por Dan Schneider, contaba las aventuras de Carly quien junto a sus mejores amigos Sam y Freddie, tenía un programa de variedad por internet. Durante las transmisiones aparecieron varias celebridades invitadas como Emma Stone, Jack Black, Tina Fey y Jim Parsons.

Según los reportes, la nueva serie contará con la mayor parte del cast original excepto por McCurdy (Sam), quien aparentemente tuvo una polémica salida de Nickelodeon.

La actriz que dio vida a la mejor amiga de Carly tuvo varios problemas con el canal tras la cancelación de Sam & Cat, un spin-off de Victorious e iCarly en el que compartía créditos con Ariana Grande. Al igual que muchas estrellas juveniles de la época, McCurdy se enfrentó a la disyuntiva de crecer bajo las estrictas normas de seguir siendo "una buena imagen para los niños".

"Dejé Nickelodeon porque necesitaba seguir adelante con mi vida.No creo que la gente deba atacarme porque su imagen de mí se destruye después de que publico una foto sensual e inofensiva", escribió en 2014 en una publicación de Reddit.

Mientras que Ariana Grande seguía en su papel de "niña buena", Jeannette quería salir del encasillamiento lo que hizo que los fans estallaran contra ella, diciéndole que debería pensar que era un "modelo a seguir".

"No soy un modelo a seguir. No pretendo serlo, no trato de serlo y no quiero serlo".

Jeannette también se enfrentó a otros problemas y es que lejos de ser la chica ruda que personificaba, en realidad era una joven actriz con problemas alimenticios y con su madre lidiando con el cáncer.

“Mi alimentación desordenada comenzó cuando tenía 11 años. Como niña actriz que trabajaba en Hollywood, aprendí rápidamente que permanecer físicamente pequeña para mi edad significaba que tenía una mejor oportunidad de reservar más papeles. Desafortunadamente, tenía un compañero confiable y dedicado listo para ayudarme con mi floreciente anorexia: ¡mi mamá!”, reveló en una entrevista con el HuffPost.

Jeannette se alejó de la actuación y aunque tuvo pequeñas participaciones en pantalla, no quiso involucrarse más allá.

"Estoy orgullosa de la forma en que vivo mi vida. Estoy orgullosa de mis elecciones. Estoy orgullosa de que nadie pueda llamarme falsa o decir que no me defiendo. Llamar modelo a una celebridad es como llamar modelo a un extraño. El conocimiento que tienes de una celebridad no es más que una caricatura dibujada por los creadores de tendencias de los medios que se especializan en venderte una imagen que te mueres por comprar", dijo en su publicación de Reddit.

Y continuó:

"Es bueno tener héroes, pero tienes que buscarlos en los lugares correctos. Dicen que no busques el amor verdadero en un bar, bueno yo digo, no busques modelos a seguir en las pantallas … Te animo a que bases tu idea de un modelo a seguir de alguien que conoces lo suficientemente bien como para verlo puramente, no a la luz, las cámaras y las acciones de Hollywood ".

Actualmente Jannette ha estado haciendo su propio podcast con invitados especiales, además de hacer música y compartirla en sus redes sociales.

