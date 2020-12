Anuncian regreso de iCarly para el 2021 con el elenco original y estallan las redes

Si creías que las sorpresas este 2020 ya se habían terminado, pues una nueva nos ha emocionado y sin duda es de las mejores cosas de este difícil año.

Y es que iCarly, la serie de Nickelodeon que se emitió de 2007 a 2012, volverá a las pantallas con su elenco original, Carly (Miranda Cosgrove), Freddie (Nathan Kress) y Spencer (Jerry Trainor).

Así lo informaron los medios TVLine y Deadline, quienes dieron la noticia que la serie creada por Dan Schneider volverá en el 2021 y será transmitida por el servicio de streaming Paramount +.

“TVLine se enteró en exclusiva de que el servicio de transmisión Paramount + (actualmente conocido como CBS All Access) ha ordenado un resurgimiento de la popular comedia de Nickelodeon, con las estrellas originales Miranda Cosgrove (Carly), Jerry Trainor (Spencer) y Nathan Kress (Freddie) todo listo para regreso”, informó el portal este miércoles.

El Deadline explicó que Jay Kogen, creador de la Escuela de Rock y Los Simpson y Ali Schouten, creador de Diario de una futura presidenta, serán los productores de este regreso, y Dan Schneider no participará en la nueva entrega, pues Nickelodeon rompió lazos con él en 2018 luego que fuera investigado por muchas quejas de conducta inapropiada.

Los medios indican que hasta los momentos ni Jennette McCurdy, quien interpretó a Sam, la mejor amiga de Carly, ni Noah Munck, quien le dio vida a Gibby, el divertido y alocado amigo de Carly, Sam y Freddie, han sido confirmados, y se desconoce si estarán en la nueva presentación de iCarly, pero los fans esperan que sí, pues son personajes claves.

Por ahora se sabe que la nueva entrega mostrará la vida de los protagonistas en la actualidad, y qué pasó con ellos en todos estos años, así que no podemos esperar para verlos.

Nickelodeon también anunció la noticia a través de sus redes. "El regreso de iCarly es un hecho, ¡en Paramount +! Y no puedo de la emoción. Vamos a tener a Miranda Cosgrove, Nathan Kress y Jerry Trainor JUNTOS de nuevo".

El regreso de iCarly es un hecho, ¡en Paramount +! Y no puedo de la emoción 🧡 Vamos a tener a Miranda Cosgrove, Nathan Kress y Jerry Trainor JUNTOS de nuevo. 😱✨ pic.twitter.com/kaIuGZtoj4 — Nickelodeon Latam (@NickelodeonLA) December 10, 2020

Así reaccionaron las redes tras la noticia del regreso de iCarly este 2021

Al saber la noticia, las redes estallaron, y es que los fans de la famosa serie, aun no lo pueden creer, y es que para muchos representa sus mejores momentos de infancia.

"Ojalá y también regrese el calcetín can mantequilla #icarly viva icarly", "no puedo esperar para verlos otra vez", "ok muero, este 2020 no terminó tan mal", "OMG no puedo creer esta noticia es la mejor del mundo", "quiero que Sam esté y hagan el baile improvisado", y "esta noticia es lo único que necesitaba para estar bien física y psicológicamente", fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, otros no están muy felices que la participación de los actores que interpretan a Sam y Gibby no se haya confirmado, pues consideran que son parte fundamental de la serie, pero solo queda esperar y rogar para que estos dos actores puedan participar en este revival de iCarly.

Así me siento con el regreso de #iCarly pic.twitter.com/w7kOdN0LoV — 𝑻𝒉𝒆 𝑴𝒓. 𝑾𝒐𝒍𝒇 🐺🎄🎅 (@thejosewolf) December 10, 2020

Sí #iCarly está de regreso no pierdan las esperanzas #directioners pic.twitter.com/Ql8tzE5XX3 — Treat People With Kindness (@TreatPe89238495) December 10, 2020

Los fans de #iCarly somos Helen en estos momentos pic.twitter.com/rGy0W10VA1 — Cat With Blood Pink (@Fabin20475563) December 10, 2020

Si #icarly regresa hagan otro empisodio como este y sera lo mejor para la serie✨ pic.twitter.com/7CRcCVjGiV — Yamileth💙💚 (@Yamilet68967824) December 10, 2020

Cuando entro a Twitter y veo la noticia de icarly. pic.twitter.com/yTBhH82wYD — Kisa Devalier ☃️🎄🎁 (@Kisa_Devalier) December 9, 2020

