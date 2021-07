7 estrellas infantiles que se enfrentaron al abuso de poder de sus padres

Pertenecer a la gigantesca industria hollywoodense no es nada fácil, especialmente cuando comienzas desde muy temprana edad. Quizá algunas estrellas infantiles que ahora son adultos cuentan con gusto aquellas experiencias que tuvieron mientras crecían en los sets pero hay otras que vivieron un verdadero infierno.

Crecer en Hollywood puede darte una vida llena de lujos y privilegios pero también momentos amargos pues puede haber otras personas involucradas tomando decisiones.

El reciente caso de Britney Spears luchando por el retiro de la custodia de su padre ha reabierto la conversación en torno a todas esas estrellas infantiles que han sufrido abuso de poder de sus padres y que incluso llegaron a corte.

Britney Spears

Britney Spears logró lo impensable: hablar en una audiencia sobre los abusos que ha vivido bajo la tutela de su padre, Jamie Spears. “Sólo quiero recuperar mi vida”, dijo durante la audiencia virtual en junio.

La cantante ha estado bajo la custodia de su padre desde 2008 lo que ha hecho no tenga acceso a sus propias ganancias, entre muchas otras prohibiciones e imposiciones.

Britney no es libre de elegir qué cantar, ni cuándo ni dónde; no puede hacer uso de su propio dinero, ni tampoco salir con quien quiera. También ha tomado medicamentos contra su voluntad y fue obligada a llevar un DIU para no tener más hijos.

Mischa Barton

Mischa se ganó el cariño del publico luego de dar vida a Marissa Cooper en el drama adolescente The O.C. Mientras que llegó a ser considerada como una chica con una vida perfecta, en realidad tenía muchos problemas con su familia disfuncional. En 2015, Barton presentó una demanda contra su madre, Nuala Barton, de quien estaba separada en ese momento. Barton afirmó que su “mamá” dependía de ella para obtener ingresos y que le había robado millones durante las últimas dos décadas. Un año después, la actriz decidió abandonar la demanda, por razones que no reveló públicamente.

Aaron Carter

El cantante era una de las figuras infantiles y adolescentes más asediadas de los noventas. Parecía estar en la cima del mundo con sencillos exitosos y legiones de fanáticos en el mundo. Luego, en 2003, cuando tenía 16 años, sus padres solicitaron el divorcio y se enteró de que su madre y gerente, Jane Carter, había malgastado casi $ 100,000 de su riqueza. Carter solicitó la emancipación legal como resultado.

Macaulay Culkin

En la década de 1990, Macaulay Culkin era una de las estrellas infantiles más famosas. Sin embargo, la fortuna que ganó le trajo problemas con su familia. Cuando Culkin tenía 15 años, sus padres se separaron y él y su riqueza se convirtieron en una parte central de su disputa por la custodia.

Frustrado porque su madre estaba tratando de usar parte de sus ganancias de $ 17 millones para comprar una casa para ella, Culkin, con la ayuda de su abogado, presentó una petición para ser emancipado de sus padres. Su madre finalmente ganó la custodia de Culkin, quien permaneció bajo su cuidado hasta que él cumplió 18 años.

Leighton Meester

La estrella de Gossip Girl ascendió a la fama rápidamente pero el éxito llegó con un alto precio personal. En 2012 Leighton presentó una demanda contra su madre, Constance Meester.

La actriz que incursionó desde muy pequeña en la industria, afirmó que su madre le robó el dinero que había reservado para ayudar a pagar la atención médica de su hermano menor y lo utilizó para cirugía plástica y otros procedimientos cosméticos.

Aunque la madre de Meester presentó una contrademanda, la actriz finalmente ganó el juicio.

Mary Kate y Ashley Olsen

Las gemelas Olsen prácticamente se criaron en los sets de filmación por la obsesión de sus padres de convertirlas en estrellas.

Mary-Kate siempre ha dicho que jamás alentaría a otros niños pequeños a convertirse en actores infantiles como sucedió con ellas. Las gemelas no pararon de trabajar desde 1987 hasta 2004, entre series, películas, modelaje y apariciones en programas de entrevistas en televisión.

Su hermano Trent llegó a ganar dinero por vender fotos autografiadas de sus famosas hermanas a sus compañeros de clase.

Más de este tema

7 oscuros secretos sobre lo que en realidad implica ser una estrella de Disney Channel

Los secretos más oscuros de la infancia de las gemelas Olsen

Drake Bell y otras estrellas infantiles que han sido acusadas de delitos graves

Te recomendamos en video