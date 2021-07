Drake Bell y otras estrellas infantiles que han sido acusadas de delitos graves

Muchas estrellas infantiles populares pasan a tener una vida feliz y plena cuando son adultos y aunque algunas deciden adoptar una vida tranquila lejos de los reflectores, otras continúan creciendo sus carreras con éxito. Sin embargo, ser una estrella desde temprana edad tiene su lado su lado oscuro y las cosas no siempre terminan bien.

Aquí algunos casos de estrellas de shows infantiles que han sido acusadas de delitos graves.

Drake Bell

El ex actor de Drake & Josh, Jared “Drake” Bell ha estado en la mira luego de declararse culpable por poner en peligro a niños (un delito grave de cuarto grado) y un cargo menor de difundir material dañino para menores además de enviar mensajes “inapropiados”.

Fue a través de una audiencia vía Zoom que el actor dio su declaración tras ser acusado de un suceso que involucró a una adolescente, ocurrido en 2017 en Ohio. Una investigación encontró que la niña de 15 años y Bell tenían una relación años antes y que ella asistió a su concierto en diciembre de 2017.

Tras unas semanas de espera, el actor fue sentenciado a dos años de libertad condicional

“Acepto esta declaración porque mi conducta fue incorrecta”, dijo Bell a través de Zoom en su sentencia. “Lamento que la víctima haya sido lastimada. No era mi intención. Me tomo este asunto muy en serio y, nuevamente, solo quiero disculparme con ella y con cualquier otra persona que pueda haber sido afectada por mis acciones “.

Kyle Massey

Massey, quien es conocido por interpretar a Cory Baxter en las series “That’s So Raven” y “Cory in the House”, ha sido acusado de enviar material pornográfico a una niña de 13 años entre diciembre de 2018 y enero de 2019, según a los documentos judiciales obtenidos por TMZ.

La menor involucrada en ese caso dijo que conoció a Massey con su madre cuando tenía 4 años, según informó People. Ella se mantuvo en contacto con Massey y afirmó que él “se mostraba como una figura paterna” para ella mientras ella seguía una carrera en el entretenimiento, según la demanda interpuesta.

En noviembre de 2018, la niña se acercó a Massey a través de un mensaje de texto sobre una posible audición para “Cory in the House” y él sugirió que se mudara con él y su novia en Los Ángeles. Un mes después comenzó a enviarle “numerosos mensajes de texto, imágenes y videos sexualmente explícitos”.

Macaulay Culkin

La vida de Macaulay Culkin cambió para siempre cuando protagonizó Solo en casa en 1990. La película recaudó $ 476 millones en todo el mundo, y la secuela también ganó $ 359 millones, pero la vida de Culkin desde entonces ha estado rodeada de controversia.

Además de un supuesto hábito de drogas, que él ha negado, en 2004 Culkin era un pasajero en un automóvil en el que su amigo fue sorprendido a exceso de velocidad. La policía registró el auto y encontró algunas drogas ilegales, lo que significó que Culkin también fue arrestado.

Lindsay Lohan

A pesar de las predicciones de que iría a cosas más grandes y mejores después de protagonizar cintas exitosas como The Parent Trap y Mean Girls, una vida de fiesta y adicción significó que Lindsay Lohan cayó en desgracia muy rápidamente.

No sólo eso, sino que Lohan fue arrestado varias veces por conducir bajo los efectos del alcohol en 2010, y también fue acusado de hurto mayor en 2011.

Más de este tema

Ella es Janet Von Schmeling, la “misteriosa” mujer con la que Drake Bell fue captado

Drake Bell se declara culpable de delitos contra menores: podría ir a la cárcel

El caso de Drake Bell nos recuerda la importancia de creerle a la víctima

Te recomendamos en video