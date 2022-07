Khloé Kardashian: el peligro de volver una y otra vez con quién ha traicionado tu confianza

Khloé Kardashian Khloé Kardashian y Tristán Thompson/ Captura Keeping Up With the Kardashian

Khloé Kardashian ha vuelto a estar en medio del ojo del huracán y es que se dio a conocer que está esperando otro hijo con Tristan Thompson, el mismo hombre que la ha engañado tantas veces.

Las fuentes que confirmaron dicha información, aseguran que el bebé ha sido concebido vía surrogación. “Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre”, le dice el representante a la PEOPLE. “Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre subrogada por una bendición tan hermosa. Asimismo pidieron respeto y privacidad para la empresaria.

La noticia hizo estallar las redes sociales pues los internautas no podían creer que la Kardashian siga con Tristan y peor aún, que piense en agrandar su familia con él.

Khloé no ha tenido el mejor historial amoroso y es que ha pasado por varias infidelidades y situaciones complicadas con las adicciones de sus ex parejas.

Fue en 2019 que inició un romance con Tristan Thompson, con quien procreó a la pequeña True. Aunque al principio todo parecía marchar viento en popa y Khloé finalmente estaba cumpliendo su sueño de tener una familia propia, la relación comenzó a derrumbarse cuando él le fue infiel días antes de que ella diera a luz a su hija.

A pesar de todo lo que se dijo y de las evidencias de que siguió engañándola, Khloé dejó que Tristan estuviera cerca, no sólo por su hija sino porque ella quería seguir trabajando en su relación.

Tristan Thompson y Khloé Kardashian @khloekardashian

En diciembre de 2021 se dio a conocer que una entrenadora estaba esperando un hijo de él. Tristan envió un mensaje para disculparse con Khloé, asegurando que “siempre la ha amado y respetado”, algo que terminó por indignar a los internautas.

Saber que nuevamente estarán juntos ha abierto la conversación sobre lo que lleva a algunas personas a volver una y otra vez con quien les hace daño y lo importante que es romper esos patrones de relación con patanes.

Si bien no se trata de señalar a Khloé, podemos aprender mucho sobre esas situaciones tóxicas que cualquiera puede vivir.

Las relaciones intermitentes son especialmente dañinas para la salud mental

Volver una y otra vez con un ex que te lastimó puede llevarte a sufrir periodos de depresión y ansiedad. Esto puede llevar a un aislamiento y un sentimiento constante de vacío. Sin darte cuenta, puede destruir tu sentido de autoestima lo que te lleva a dudar de tu valor.

En muchos casos esto hará que tengas dificultades para iniciar o desenvolverte en nuevas relaciones ya que pensarás que no eres suficiente o que no puedes confiar en nadie. También puedes tener problemas para tomar decisiones.

Hay varias razones por las que volvemos a las viejas relaciones. A veces volvemos con un ex por comodidad, mientras que otras veces es por razones financieras o el compartir hijos. Salir de ese ciclo no es fácil, especialmente por el daño que provocan y le nivel de manipulación que puede haber por parte del ex. Sin embargo, es importante trabajar en entender que no deberías perseguir a nadie en absoluto

Nunca persigas ni ruegues amor. Debe haber un interés mutuo que haga que ambos busquen al otro por igual para estar juntos. Quien realmente quiere quedarse a tu lado no te hará sentir que tienes que rogarle.