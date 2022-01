5 cosas que hay que aprender de Khloé Kardashian sobre romper patrones de relación con patanes

Khloé Kardashian no ha tenido el mejor historial en el amor y es que aunque hoy ha cumplido su sueño de ser mamá, ha estado envuelta en el escándalo por sus parejas.

En 2009, la estrella de Keeping Up With the Kardashian conoció al ex jugador de baloncesto, Lamar Odom y a pesar de una relación tormentosa, se casaron a finales de ese mismo año.

Se separaron en 2013, pero Khloé suspendió su divorcio para cuidarlo luego de que este tuviera una sobredosis en un burdel de Nevada. Khloé volvió a solicitar el divorcio en mayo de 2016 después de que se viera a Odom bebiendo en un bar de Los Ángeles. Por si fuera poco, el deportista también admitió haberla engañado varias veces.

Khloé Kardashian y Lamr Odom

Luego, en 2015, Khloé conoció al jugador James Harden. Se separaron cuando aparentemente él la engañó y luego calificó su relación como el “peor año” de su vida debido a toda la atención que estaban recibiendo.

Fue hasta 2019 que la Kardashian inició un romance con Tristan Thompson, con quien procreó a la pequeña True. Sin embargo, las cosas comenzaron a derrumbarse cuando él le fue infiel días antes de que ella diera a luz a su hija.

A pesar de todo lo que se dijo y de las evidencias de que siguió engañándola, Khloé dejó que Tristan estuviera cerca, no sólo por su hija sino porque ella quería seguir recuperando su relación.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson

En diciembre se dio a conocer que una entrenadora estaba esperando un hijo de él. Hoy se ha comprobado que sí es el padre y en medio de la polémica, envió un mensaje para disculparse con Khloé, asegurando que “siempre la ha amado y respetado”.

Tristan Thompson LMFAOOOO pic.twitter.com/JW0X2KIk65 — l u c y (@lilghostlucy) January 4, 2022

Por supuesto en redes sociales se abrió la conversación sobre todo lo que ha permitido la empresaria a sus parejas y lo importante que es romper esos patrones de relación con patanes.

Si bien no se trata de señalarla, podemos aprender mucho sobre esas relaciones fallidas que no han dejado nada bueno.

Nunca persigas a quien no quiere quedarse

No deberías perseguir a nadie en absoluto, especialmente cuando no es algo recíproco. Debe haber un interés mutuo que haga que ambos busquen al otro por igual para estar juntos. Quien realmente quiere quedarse a tu lado no te hará sentir que tienes que rogarle.

No salgas con alguien sólo porque te sientes presionada o sola

La sociedad ejerce demasiado presión en nosotras por tener una pareja y formar una familia lo que hace que muchas veces terminemos conformándonos con menos de lo que merecemos. Hay muchas otras cosas que te harán sentir plena y feliz así que no pierdas tu tiempo con alguien que no lo vale.

Khloé Kardashian

No hagas sacrificios por alguien que no está dispuesto a hacer lo mismo

Todas tenemos una vida, actividades, amigos y un tiempo que cuidar. Nunca debes deshacerte de todos esos planes por una pareja, especialmente si ésta no está dispuesta a hacer lo mismo por ti. Cada quien tiene derecho a hacer sus cosas pero también deben saber actuar por un bien común.

Si hay problemas desde el principio, habrá problemas al final

Khloé Kardashian

Si desde el principio te lastimó o te hizo dudar de su amor, entonces puede ser una bandera roja. Todas las parejas tienen problemas pero cuando hay amor, interés y una buena comunicación, se pueden resolver. Si no es así, quizá no haya un futuro estable.

Deja de dar segundas...o terceras oportunidades

Dice el refrán: “Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos veces, la culpa es mía”. Las segundas oportunidades son un arma de doble filo, lo que las vuleve desgastantes. Éstas sólo pueden darse bajo circunstancias muy específicas. Siempre puedes darle a alguien el beneficio de la duda pero si echó a perder las cosas en el pasado, lo mejor que puedes hacer es perdonar y alejarte.