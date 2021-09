Señales de abuso que se producen en WhatsApp y debes aprender a identificar

Las señales de abuso en una relación no solo suceden a través de gritos o manipulación cara a cara, sino también mediante nuevas tecnologías como WhatsApp o las redes sociales, que revelan comportamientos tóxicos de nuestra pareja.

En una sociedad donde estas vías de comunicación forman gran parte de la vida cotidiana, no hay que normalizar pedir la ubicación para saber dónde estás realmente o que bloquees a todos tus amigos por celos, por ejemplo.

Estas agresiones van en aumento y afectan tanto a hombres como mujeres.- Freepik.

Según The Conversation, este ciberabuso se puede definir como “un conjunto de comportamientos repetidos en el tiempo y que tienen como objetivo controlar, desacreditar o causar daño al otro miembro de la pareja a través del móvil”.

Estas formas de agresiones en la pareja van en aumento, especialmente en parejas jóvenes y adolescentes, y por su carácter sutil, pueden incluso pasar inadvertidas entre quienes las sufren.

Señales de abuso en la pareja que se producen en WhatsApp

Vistar constantemente tu perfil

Aplica para Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto, también WhatsApp. Al principio creemos que es “tierno” que tu pareja te pregunte por qué estás en línea, por tu última conexión o quiénes son las personas de la foto en tu estado, pero detrás de esas preguntas constantes hay un deseo por controlarte.

Urgencia por contestar

Otra conducta tóxica muy común es el asedio de preguntas como “¿Por qué no me respondes?” “¿Qué estás haciendo?” cuando no respondes sus mensajes inmediatamente.

La situación se vuelve peor cuando estás en línea y no contestas porque surgen escenas de desconfianza, enfado y celos, en los que hasta preguntan con quién estabas hablando o le envíes capturas de pantalla.

Muchas veces caemos en estos errores sin darnos cuenta que son agresiones a nuestra pareja.- Freepik.

Bloquearte

Situaciones como la anterior u otras de molestia, llevan a que tu pareja te bloquee por un tiempo. Es una de las señales de abuso y chantaje emocional por WhatsApp que más frustración causan en la víctima pues pone la culpa sobre ellas y no pueden identificar que el otro es el que está mal.

Aplicar la ley del hielo en una relación no es una manera madura de resolver las diferencias.

Otras manifestaciones…

Asimismo, debes poner un alto si sientes que eres víctima constante mensajes cargados de insultos y gritos, te exige fotos íntimas aunque no quieras, te obliga a poner una foto con él en el perfil o pide constantemente la ubicación.

Más de este tema:

¿Qué significa que tu pareja te pida “tiempo” y qué deberías hacer?

Preguntas de amor propio que deberías hacerte antes de entrar a una relación

El peligro de caer en los celos romantizados de la televisión: son el primer paso para la violencia

Te recomendamos en video: