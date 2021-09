¿Qué significa que tu pareja te pida “tiempo” y qué deberías hacer?

No solo sucede en las comedias románticas de la televisión. A más de una le ha tocado enfrentar que su pareja le pide tiempo para revaluar sus sentimientos y tomar una decisión, algo que puede ser muy confuso por todos los mensajes implícitos a su alrededor.

Lo peor de este tipo de situaciones es que un día todo iba bien y al siguiente, las cosas dieron un giro de 180 grados, que siendo pesimistas, parecen estar más cerca del final que de continuar, pero no siempre es así.

Es importante que escuches atentamente sus palabras, pues te permitirán sacar conclusiones sobre sus motivos y no solo enfocarse en pelear.- Pinterest.

¿Qué significa cuando la pareja te pide tiempo separados?

Según la coach Ainoa Espejo para Elle, no eres la única que se ha confundido en estos momentos, porque en realidad es un término muy ambiguo, que como tal, origina incertidumbre, ansiedad, miedos e inseguridades.

“No siempre tiene por qué ser por ti, no siempre tiene por qué ser una huida de la relación o de ti”, asegura la experta, recordando que es posible que la pareja esté pasando por una crisis individual que requiera tiempo para estabilizar su vida emocional.

“Para recuperar su individualidad, reconectar consigo mismo, recordar quién es, reafirmarse como persona”, explica.

Darse tiempo no significa obligatoriamente que tiene a una nueva persona.- Pinterest.

Sin embargo, en su experiencia, en otras oportunidades también se debe a que “está renunciando a vivir otras experiencias, a tener libertad para decidir lo que le apetece, no dar explicaciones, está dejando de conocer y acostarse con otras personas”.

En todo caso, la comunicación es importante y esta debe ser clara sobre lo que la otra persona siente, incluso si cree que la relación se ha ido deteriorando y ya no se sienta tan a gusto como al principio, porque eso te permitirá evaluar el panorama en su totalidad.

No obstante, no acribilles al otro con preguntas y escucha sus palabras, intenta no ponerte a la defensiva aunque estés asustada o dolida y analiza también “su lenguaje corporal, lo que te transmite, cómo te hace sentir y sobre todo, qué te dice tu intuición”.

Manos a la obra

Una vez que conoces lo que sucede detrás de ese tiempo que pide tu pareja, es importante atravesar todas las fases de la separación para poder encontrar la paz interior: negación, ira, depresión y aceptación.

Es muy positivo que en esta etapa intenten mantenerse separados, aunque eso lo dirán sus acuerdos.- Pinterest.

Este puede ser un espacio importante para ti que puedes aprovechar para evaluar su relación, reencontrarte con tus pasatiempos, enfocarte en tus sueños, reconectar con tu interior, y cuando la otra persona se siente en capacidad de hablar, tomar decisiones. Es preferible si mantienen poca comunicación en esta etapa.

No porque se dieron un tiempo significa que van a terminar definitivamente. Muchas veces esto sirve para valorar y ajustar fallas y las relaciones se vuelven mejores. En otros casos, entienden que lo mejor es permanecer separados.

Pero ten en cuenta que debes establecer límites de lo que estás dispuesta a esperar y no se presionen mutuamente para obtener respuestas, así como también es positivo sentar reglas de lo que está permitido o no para evitar disgustos y malentendidos.

Más de este tema:

Preguntas de amor propio que deberías hacerte antes de entrar a una relación

El peligro de caer en los celos romantizados de la televisión: son el primer paso para la violencia

4 cosas que repites con todas tus parejas y por eso fracasas en el amor

Te recomendamos en video: