El peligro de caer en los celos romantizados de la televisión: son el primer paso para la violencia

Más de una suspiró las veces que Christian Grey se mostró inseguro y posesivo sobre “su” Anastasia Steele, porque durante años la televisión y los medios han vendido la idea de los celos romantizados.

Por culpa de la pantalla los hemos visto como algo deseable para confirmar que nuestra pareja nos ama y seguimos gozando de atractivo, pero cuando estos episodios salen de ella y se tornan frecuentes, pueden ser peligrosos.

Querer “darle celos” a tu pareja no es una forma madura y sana de solucionar sus problemas.- Pinterest 50shadesfans.

La verdad es que la mayoría de las veces los celos no son románticos, sino tóxicos.

La verdad es que detrás de ellos no hay tanto amor o deseo como queremos sino mas bien inseguridades, desconfianza, posesividad, baja autoestima, infidelidades y eso, no es tan ‘cool’ como Hollywood nos quiere hacer ver.

Tal como dijo Moliére, “el celoso ama más, pero el que no lo es ama mejor”.

De los celos romantizados a las relaciones sanas

Pero una vez que se es presa de esta idea fantasiosa, ¿cómo evitar trasladar este juego a mis relaciones amorosas, o lo que es más importante, cómo reconocer cuando se tornan peligrosos?

En primer lugar, entendiendo de dónde surgen. Tal como explica El País, “los celos son una respuesta emocional que padece mucha gente ante la idea de pérdida de la atención del ser querido”.

(Estos) “pueden partir de motivos justificados, como haber sufrido una infidelidad, o ser producto de la distorsión o fantasías de una de las partes implicadas en la relación”, entendiendo que incluso pueden existir en relaciones de amistad o laborales.

Los celos comienzan siendo algo casual y sin importancia antes de volverse patológicos.- Pinterest Cosmopolitan.

Por eso, la autorreflexión es importante. Si hubo un engaño previo, es vital trabajar en sanar esas heridas y fortalecer la confianza en tu nueva pareja, por ejemplo.

De no, solo ocasionan que las relaciones se vuelvan tormentosas, porque ese es el lado no tan bonito de los celos romantizados que muchas veces no muestra la televisión.

El peligro tras los celos

Estos deben ser motivo de alarma cuando “llevan a controlar lo que otra persona hace, a actuar de forma victimista para llamar su atención, a demandar el amor de manera inapropiada, a manipular al otro para que pase más tiempo con uno u obligarle a vestirse para no llamar la atención”.

A partir de ahí, ya se empieza a caminar sobre el terreno de la violencia de género, por lo que es importante verlos como lo que son: un indicio que algo no anda bien dentro de ti, de él o en la relación. Y no, no son amor.

