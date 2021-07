Las parejas más felices no se presumen en las redes sociales, dicho por la ciencia

“¿Me quiere o no me quiere?”, es un cliché antiguo deshojando margaritas que ahora evolucionó al rango de las redes sociales. Esa pregunta se las hacen muchas al ver que sus parejas no las presumen con fotografías o mensajes románticos, algo que para la ciencia en realidad es una buena señal.

Según un estudio, las personas envueltas en una relación en la que son felices no tienen la necesidad de compartir cada detalle de lo que viven porque no tienen inseguridades o vacíos emocionales que proyectar.

Alardear constantemente a tu pareja es síntoma de inseguridades en lo que tienen .- Pinterest Buzzfeed.

De acuerdo con el portal Brightside la investigación fue desarrollada por la Universidad de Northwestern y liderado por la psicóloga Lydia Emery, quien detectó que mientras más felices son las personas en su noviazgo, menos fotografías muestran en el mundo 2.0, cuestión que rompe con todas las creencias en torno al tema.

Muchas mujeres ven como algo deseable que sus parejas las presuman en redes sociales

Pero los expertos afirmaron que las relaciones productivas invierten ese tiempo en compartir tiempo juntos haciendo distintas actividades o comunicándose mejor, lo que a priori, fortalece el vínculo y hace que sea más exitoso.

Para llegar a estas conclusiones entrevistaron a 108 parejas activas en redes sociales todas las noches durante dos semanas. En unas encuestas, informaron sus sentimientos y pensamientos sobre sus relaciones y su actividad en Facebook.

Las parejas felices y seguras invierten menos energía en mostrárselo a los demás, sino en disfrutar con su amado.- Pinterest Odyssey.

Gracias a esto, notaron que los días en que los participantes se sentían más inseguros, publicaban más información relevante de la relación. Esto, porque están inconscientemente buscando la validación de terceros “y los me gusta y los comentarios pueden ser muy valiosos”, aseguró el mismo medio.

De igual manera, las personas propensas a caer en este tipo de alarde sobre el estado amoroso en realidad poseen baja autoestima porque están buscando en los demás lo que no encuentran en sí mismos.

