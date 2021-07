Lo que debes hacer para dejar de enamorarte de las personas que no te corresponden

Las historias de amores imposibles no solo están en la pantalla de los cines. En la vida real, muchas veces terminamos escogiendo a un amor no correspondido que nos rompe el corazón. Ya saben aquello de que lo prohibido, incita más, algo que tiene que ver en estas elecciones.

Identificar el porqué depende de muchos factores, pero expertos han indicado que hay motivos diversos como evitar la intimidad amorosa, algo que se hace en el inconsciente para sentirse seguros con el rechazo, tener baja autoestima o convertir al amor en un reto personal que debes alcanzar para probar tu valía.

Deja de ver al amor como un reto y busca a alguien que desee caminar hacia los mismos objetivos que tú.- Pinterest IMDB

¿Cómo evitar caer en un amor no correspondido?

En primer lugar, hay que dejar de idealizar al amor como aquello que después de luchar y sufrir lo vamos a obtener y seremos felices para siempre, como sucede en Hollywood. El amor realmente no debe tener un coste emocional tan elevado y mucho menos, no ser correspondido.

Hay que ver las señales: si tiene pareja, si no nos desea, si circunstancias de peso la aleja de nosotros, si no se encuentra en un momento de estabilidad, si no busca lo mismo que tú, si no encaja con nuestra perspectiva de vida, entre otros.

Es decir, menos romanticismo y más cabeza. Gran parte del amor propio es escoger concienzudamente aquellas situaciones que nos benefician y alejarse de aquellas que nos restan paz mental. Además, siempre es bueno prevenir antes que lamentar, explica Psicología y Mente.

Es momento de replantear tus creencias sobre el amor, este no tiene que ser no correspondido o doler.- Pinterest Glamour.

Hay que racionalizar las elecciones de pareja para ver las cosas como realmente están pasando y no como nos gustaría que pasaran. Asimismo, es importante conocer bien a la otra persona para saber qué es lo que quiere en su vida, cómo encajamos en ella y cuáles son sus verdaderos sentimientos.

En todo este proceso, lo más importante es recordar que ninguna persona es indispensable en tu vida, por lo que si esa atracción no te llevará a nada positivo, es preferible esperar al siguiente tren. Busca tener metas y sueños que alcanzar para así destinar toda tu energía en eso y abrirte a conocer nuevas personas.

