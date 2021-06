Siempre me termino enamorando de las personas equivocadas: ¿por qué?

Bien canta Thalía que “amar sin ser amada, es una puñalada” y luego jura no volver a cometer el mismo error. Sin embargo, a más de una le ha pasado lo mismo y termina cayendo constantemente en la triste calle ciega de enamorarse de la persona equivocada.

Para amar a otros, primero hay que estar en buena relación con nosotras mismas.- Pinterest BuzzFeed.

En el mismo tema la mexicana, dice “no pienses que sufrir no te ha servido, es una forma de aprender a no volver a cometer el mismo error”, pero ¿qué pasa si no sabemos cuál es nuestro error?

Pues terminaremos en un ciclo sin fin de patrones que se repiten y a los cuales no podemos culpar ni al destino ni a la mala suerte: en nuestro insconsciente está la respuesta.

Enamorarse de la persona equivocada está relacionado a baja autoestima

Aunque nos sintamos bien con nuestro cuerpo o nos creamos guapas, el amor propio también se manifiesta en cuidarse emocionalmente y tomar las decisiones correctas pensando en nuestras necesidades.

El portal Psicoactiva explica que la baja autoestima es uno de los grandes motivos para tomar estas decisiones en donde se busca a alguien que no te da lo que necesita, sino que se desarrolla una obsesión con hacer o ser la persona que cree que gustará al otro.

“Así, la persona enamorada tiende a verse y a valorarse a través de la opinión y juicio del otro, llegando este hecho a ser muy dañino para sí mismo”, aseguran, es decir, estaríamos colocando nuestra validación en un tercero.

No te aferres a esa persona engañándote a ti misma pensando que es amor.- Pinterest More.

¿Qué hacer?

Para dejar atrás estas malas decisiones que llevan a enamorarse de la persona equivocada hay que reforzar el amor propio, el respeto a sí mismo y evitar el autoengaño, porque muchas de estas relaciones terminan siendo nocivas porque no se detienen a tiempo.

En primer lugar, debemos “racionalizar el enamoramiento”, recomienda la misma fuente, para “saber detectar las señales o datos que nos hacen ver que no debemos implicarnos más en la relación con otra persona y así evitar alimentar ese sentimiento que nos ha provocado” cuando no nos conviene.

Comienza queriéndote a ti, fijarte en personas que de verdad te dan lo que necesitas y por último, diciendo adiós a tiempo si no es lo que mereces, pues como dice correctamente Thalía “no pienso someterme más a otro amor que no pueda devolver, todo lo que yo le doy y todo lo que le confié”.

Más de este tema:

Este estudio revela que tu pareja podría ser infiel con sus amigas más cercanas

Famosas que nos enseñan cuándo vale la pena dar una segunda oportunidad en el amor

Que la soledad no te haga creer que debes bajar los estándares de lo que mereces

Te recomendamos en video: