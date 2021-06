Que la soledad no te haga creer que debes bajar los estándares de lo que mereces

Todas en algún momento hemos sacrificado nuestra paz mental por estar con alguien que no te convenía. Nos hemos conformado con un amor a medias que no estaba dispuesto a invertir la misma energía que nosotras en hacer que las cosas funcionaran.

A veces nos quedamos con alguien por miedo a la soledad; preferimos quedarnos con lo que ya conocemos aún sabiendo que no nos está haciendo bien.

La realidad es ésta: no podemos seguir levantando migajas ni tampoco crearnos una falsa idea de que estar solas es peor que no tener algo.

Nunca dejes que la soledad baje los estándares de lo que mereces

El ritmo tan acelerado que llevamos y la presión por ser suficientemente buenas son grandes distracciones que hacen que pienses que estás siendo “demasiado exigente” y que por eso no has encontrado a la persona indicada.

Quizá en más de una ocasión te han dicho que deberías bajar tus estándares porque los que tienes son imposibles de alcanzar. Quizá has llegado a pensar que tienen razón y que nadie estará dispuesto a estar contigo si sigues poniendo la vara tan alta. Alto ahí.

¿De verdad crees que es mejor estar con alguien que no te llena a quedarte soltera y esperar a lo que realmente mereces?

Instagram

Mantén siempre tus estándares altos, incluso si te sientes incómoda con la idea de estar sola. Incluso si odias dormir en una cama vacía o ver a tus amigos de la mano con alguien. Incluso si quieres una relación más que nada en el mundo, es mejor esperar que bajar tus estándares. .

No quieres conformarte con alguien que no encaja contigo, alguien que no te respeta, alguien que no te merece, simplemente porque te preocupa estar sola.

Quédate soltera hasta que aprendas que es mejor estar sola que mal acompañada

No es que debas de dejar de creer en los cuentos de hadas en los que encuentras el amor verdadero al primer instante y en el que todo es color rosa sino que aprendas con quién sí vale la pena intentarlo todo.

Cuando dejas de conformarte con amores a medias, las verdaderas chispas aparecen con cada roce entre sus labios y así es por el resto del tiempo que estén juntos.

A veces se siente un vacío cuando pasas las noches sola, pero es una mejor opción que pasar las noches con alguien que no va con tus valores o expectativas del futuro.

Tampoco es que tengas que estar con alguien que siga un manual de perfección pero sí que sea alguien con quien puedes construir un mañana, lejos de la incertidumbre sobre si está dispuesto a luchar a tu lado.

Te mereces más de lo que piensas así que nunca bajes tus estándares.

Siempre puedes hacerlo mejor y obtener más de lo que esperas. Porque mereces un amor auténtico y completo, uno que te impulse todos los días y que te ayude a crecer.

Ni siquiera consideres la idea de conformarte con alguien sólo para demostrar que no estás sola. No tienes por qué cumplir con expectativas ajenas; después de todo, nunca le darás gusto a nadie. Pero sí te puedo asegurar que si dejas de ver la soltería como una condena y aprendes a esperar, abrirás las puertas a lo que en verdad mereces y encontrarás a alguien que te traiga todo lo que necesitas. Sé paciente.

Más de este tema

A los 30 aprendes que ser paciente atrae el amor que mereces

No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas

Tu alma se vuelve más fuerte cuando aprendes a perdonar, aún sin que te lo pidan

Te recomendamos en video