Cuando te rodeas de las personas correctas tu alma se vuelve inquebrantable

Es completamente normal que hayas comenzado a evaluar a quien dejas entrar a tu vida. Ya no estás para soportar a aquellos que te hacen dudar de tu valor y sólo esperan verte caer.

A menudo, tomamos decisiones por miedo y no por crecimiento. Terminamos conformándonos con aquellos que nos ofrecen un instante de diversión pero que desaparecen cuando llega la tormenta. Pero una vez que te das cuenta de que no vale la pena invertir tiempo y energía en cualquiera, comienzas a hacer espacio para quienes quieren verte bien.

No hay nada más poderoso que sentirte abrazada y motivada por las personas que te rodean.

La importancia de decir “adiós” a quien no te hace bien

Ya sea que sea esa amiga con la que has estado toda la vida, un socio de trabajo, una pareja o incluso gente de tu propia familia. Siempre estarás puesta a prueba pero las experiencias de la vida te irán guiando para quedarte con aquello que te hace bien.

Es completamente normal dejar atrás a las personas que ya no vibran en tu misma sintonía. Se te permite tener un cambio de perspectiva sobre las cosas. Se te permite crecer y redireccionar tus metas y objetivos.

Tu felicidad depende de ti y desechar lo tóxico te encamina a ello. Rodéate de personas que te motiven y complementen; personas que compartan tus mismos valores y que no te llenen de inseguridades.

Las personas tóxicas son “vampiros energéticos” que te harán sentir como si estuvieses mal todo el tiempo. No tomarán en cuenta tus ideas ni tus emociones porque creerán que no son lo suficientemente buenas o válidas. Te harán pensar que eres un fracaso y te convencerán que no mereces algo mejor.

Quizá te enfrentaste a una traición o decepción que te dolió en lo más profundo, quizá aún no has logrado liberarte de quien se ha encargado de romperte en mil pedazos pero nunca es tarde para tomar fuerza y dar ese paso fuera.

Rodéate de aquellos que quieren verte feliz

Cuando dejas ir aquello que no te hace bien, te vuelves más perceptiva con las intenciones ajenos y finalmente entiendes cuando alguien te quiere de verdad.

Si no te rodeas de las personas adecuadas, de personas que te ayuden a mantenerte con los pies en la Tierra, sin sabotear tus sueños, entonces te verás en un laberinto oscuro y sin salida.

Si te sigues rodeando de personas que solo te agotan, perderás. Si sigues enalteciendo a las personas que no te respetan, eventualmente creerás que está bien que te traten mal y se salgan con la suya.

Rodéate de gente de buen corazón. Personas que te tratan con respeto y amabilidad. Personas que tienen un gran corazón y se preocupan por ti y lo que sientes. Personas que evitan lo que te lastima y que no te degradan.

El nivel de autoestima y amor propio que tienes depende en gran medida de con quién te rodeas. Puedes trabajar en mejorar y tratar de amarte a ti misma, pero no puedes hacerlo sola.

Como seres sociales que somos, necesitamos ser parte de algo y compartir con otros nuestro tiempo pero es importante hacerlo con un círculo amoroso, respetuoso y que actúe siempre por el bien propio y de otros.

