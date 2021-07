Es momento de cerrar ciclos con esos amigos que ya no vibran en la misma sintonía que tú

Los amigos son una parte importante de la vida pero no todos están dispuestos a quedarse. Especialmente cuando crecemos, aprendemos que no todas las personas ofrecen una amistad de verdad y que un amigo no es el que está únicamente en los buenos momentos sino también en los peores.

Hay amigos con los que tienes un vínculo muy especial, amigos que sin importar el paso de los años o la distancia, te hacen sentir acompañada. Porque no importa cuán favorables o desfavorables sean las condiciones, ellos hacen que cualquier situación sea más llevadera.

Pero también hay personas que no son del todo buenas para ti, personas cuya presencia se convierte en un gran peso que te evita seguir avanzando.

Quizá algunas de esas personas solían ser tus amigos, aquellos con quienes reías y pasabas horas de diversión. Sin embargo, ha llegado el punto en el que no sientes esa conexión y que te preguntas si realmente los quieres en tu vida.

Ya sea que cuestionen tus creencias o que no estén cuando realmente los necesitas, es momento de aprender a soltar a quienes ya no vibran en tu misma sintonía.

Cuando sueltas lo que no es para ti, abres la puerta a nuevas experiencias o bien, fortaleces aquellas relaciones en las que sí vale la pena invertir tiempo y energía.

Cortar con amistades que te restan más de lo que suman no es nada fácil y puedes sentir que falta una parte de ti misma, ¿pero realmente perdiste tanto?

Cuando cortas lazos con personas que no te hacen bien, obtienes claridad y recuperas la confianza en ti misma. Tu bienestar es una prioridad y por eso sabes que no debes dejar que la toxicidad de otros te dañe.

archivo

Esas personas que ya no vibran en tu misma sintonía comienzan a hacerte sentir que nada de lo que dices o haces tiene sentido.

Es entonces cuando te das cuenta de que ya no siguen el mismo camino como lo hicieron antes y que cortar es lo más sano para ambas partes.

Tus relaciones tienen que ser un complemento de lo que eres, no restarte paz mental ni añadirte angustias o malestar.

Las personas que son buenas para ti no juegan con los sentimientos de los demás, no manipulan ni minimizan los sueños ajenos. Las personas que son buenas para ti jamás buscarán cambiarte para darles gusto así que no importa si tienes una historia con ellas, si ya no te sientes bien, es mejor cortar.

Para encontrar la felicidad, aprende a cerrar ciclos

archivo

Eliminar a las personas tóxicas y negativas de tu vida es una lección difícil, pero tarde o temprano todos pasamos por ello. Mantener a estas personas en sus vidas solo lo agotará.

Quédate con quien te ayude a crecer y ser mejor; con quien vea lo hermosa que eres, por dentro y por fuera. No necesitas tener una larga lista de amistades. Basta con tener una pocas que te hagan ser tu mejor versión siempre.

Cuando aprendes a cerrar ciclos, entiendes lo que realmente quieres. El tiempo trae consigo valiosas lecciones que eventualmente aplicas para construir algo nuevo. La forma de terminar con el dolor y el miedo a lo desconocido es analizando detenidamente lo que sucedió y lo que realmente queremos.

Sí, lo desconocido es aterrador para todos pero es importante que dejes ir el pasado y las dudas y avances; de lo contrario, quedarías estancada en algo que ya no te hace bien.

