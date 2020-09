Hay amigos que son como ángeles que iluminan tu vida

Los amigos son una parte importante de la vida pero no todos nos hacen sentir igual. Especialmente cuando crecemos, aprendemos que no todas las personas ofrecen una amistad de verdad y que un amigo no es el que está únicamente en los buenos momentos sino también en los peores.

Cada tipo de amigo te enseñará algo sobre ti misma, te inspirará, herirá y te guiará de cierta manera. Debes estar agradecida por cada persona que encuentres en tu vida, incluso si te lastimaron o te traicionaron, porque finalmente te enseñaron el lado más duro de la vida.

Cuando somos adultos, hacer amistades es cada vez más difícil. Cada vez te reduces más la lista de los que ya tienes y conocer a alguien nuevo, no te garantiza forjar una relación fuerte. ¿No es genial cuando puedes estar segura de poder contar con quien que haga que todo lo malo desaparezca?

Hay amigos con los que tienes un vínculo muy especial, amigos que sin importar el paso de los años o la distancia, te hacen sentir acompañada. Porque no importa cuán favorables o desfavorables sean las condiciones, ellos hacen que cualquier situación sea más llevadera.

Esos amigos son como ángeles que iluminan tu camino; porque están en tus momentos más oscuros y te recuerdan lo valiosa que eres.

Así como los ángeles, ellos traen calma a tu vida, no preocupaciones ni problemas. Son quienes siempre suman y te hacen querer ser mejor persona. Ellos siempre serán tu lugar feliz, donde te sientas como en casa, sin importar dónde estés. Serán tu soporte cuando sientas que tambaleas y tu impulso cuando dudes de ti misma.

Los ángeles nos rodean de muchas formas diferentes y a veces están en esos amigos que te hacen sentir tan especial. Dicen que cuando uno de estos seres está cerca, sientes una calidez que no tiene que ver con el clima, sino con algo que brota dentro ti y te hace sentir abrazada. Así pasa con esos amigos que te rodean.

Siempre te escucharán y te darán los mejores consejos para que tomes la mejor decisión. Te dirán la verdad, no importa cuánto duela porque no hay nada que los haga sentir mejor que el verte bien.

Esos amigos te quitan un peso de encima y te dan el respiro que tanto necesitas.

La vida no es fácil pero ellos hacen que los días se sientan mejor. Y no es que te resuelvan todo sino que son una guía que impulsan a ver las cosas con otros ojos.

Tu amistad con ellos te da fuerza y poder. Nunca te juzgarán ni intentarán cambiarte porque aprecian todo lo que eres y lo que significas en sus vidas.

