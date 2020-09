La suerte de tener un mejor amigo hombre con quien contar siempre

Tener un mejor amigo es el mejor regalo que la vida puede ofrecerle, no hay duda de eso. La mayoría de las personas no creen en la posibilidad de tener un confidente del sexo opuesto sin embargo ignoran la gran experiencia que esto puede ser, además de que no tiene que terminar en una atracción que arruine todo.

Cuando tienes un mejor amigo hombre, te das cuenta de las cosas más simples de la vida. Hay algo en su naturaleza que hace que no le den vueltas al asunto, buscando respuestas y pensando en las fatalidades como una suele hacerlo. La verdad es que las mujeres somos bastante complicadas en ese sentido y los hombres no quieren mayores problemas.

Tu mejor amigo se convierte en un refugio para todos esos momentos de duda o cuando te sientas en el peor de los momentos. De una u otra forma te protegerá a como dé lugar, no importa si es de un desamor o incluso de ti misma. Aunque los hombres no suelen ser mucho de sentimientos, tu mejor amigo te entiende mejor que nadie y siempre tendrá las palabras adecuadas o un abrazo sincero que te hará sentir mejor.

Nunca permitirá que ningún hombre hiera tus sentimientos porque ve el gran valor que hay en ti y te recordará que no debes conformarte con cualquiera.

Él será tu fuente más confiable cuando trates de decodificar a otros chicos, será tu más uno cuando lo necesites y le dará más sabor a tu vida con más tranquilidad.

La amistad con un hombre es difícil de describir. Por un lado no quieres alejarte del papel de mujer fuerte e independiente pero por otro, se siente bien tener a esa persona a tu lado para sentirte más segura. Está bien, es tu mejor amigo y de eso se trata la amistad, no de una guerra de sexos.

Los consejos de tu amigo pueden ampliar tu perspectiva y te dará un punto de vista diferente al de todas tus amigas.

Recuerda, su consejo es algo de lo que nunca debes dudar, porque él solo quiere lo mejor para ti. Toda chica merece sentirse protegida y saber que nunca tendrá que preocuparse por manipuladores y otros tipos de hombres tóxicos.

Te sientes afortunada de que esté a tu lado y sabes que todas deberían tener un amigo como él porque es una bomba de diversión, algo que no tienes con cualquiera.

¿Realmente existe la amistad entre hombres y mujeres? ¡Por supuesto que sí!

Los psicólogos sociales de todo el mundo han pasado mucho tiempo investigando lo que se conoce como amistades de "sexo cruzado" (amistades del sexo opuesto). En un estudio de la Universidad de Wisconsin, los investigadores pusieron a prueba a un laboratorio a 88 pares de amigos del sexo opuesto. Los pares debían prometer uno frente al otro que se abstendrían de discutir el estudio después de salir del laboratorio. Luego se separaron y se les hizo una serie de preguntas para evaluar sus sentimientos románticos hacia sus amigos del sexo opuesto.

Los investigadores encontraron que, si bien las mujeres generalmente no se sentían atraídas por sus amigos varones y veían la relación como estrictamente platónica, los hombres generalmente tenían sentimientos románticos por sus amigas. Los hombres no solo se sentían más atraídos por amigas, sino que también creían erróneamente que los sentimientos eran recíprocos. Sí, sí, esto parece bastante deprimente por ellos sin embargo, otra parte del estudio asegura que sí pueden ser solo amigos pues ellos están dispuestos a permanecer en esa zona segura que alejarse o que correr el riesgo al rechazo.

Esto no quiere decir que siempre surjan estos sentimientos, después de todo, los sociólogos han dicho que los hombres y las mujeres pueden ser simplemente amigos y ya.

En realidad, las amistades entre sexos ofrecen beneficios, como aprender la naturaleza del otro lado cómo. Aunque suene cliché, es posible que aprendan el uno del otro para conquistar al sexo opuesto.