Las lecciones de amor más valiosas que aprendimos de "Orgullo y Prejuicio"

La novela "Orgullo y prejuicio" es un clásico que no pasa desapercibido y que si eres una romántica empedernida con alma empoderada, seguramente está en tu lista de favoritas. Cuenta la historia de amor del señor Darcy y Elizabeth Bennet, cuya relación ilustra la realidad más profunda del amor al resaltar principios que han perdurado a lo largo de los siglos y siguen vigentes en la actualidad.

Es una historia que conmueve nuestro corazón, ayudándonos a comprender que el amor es real y significativo y, al mismo tiempo, un desafío que nos lanza la vida y que puede enseñarnos mucho. Si aún no has leído el libro, escrito por Jane Austen, es el momento perfecto para que lo hagas y si no, puedes disfrutar de la película por igual ahora que Netflix la ha regresado a su catálogo.

Estas son algunas de las lecciones que nos da esta gran historia.

Las primeras impresiones no son definitivas

Uno nunca puede olvidar la primera vez que Elizabeth y Darcy se conocieron, cuando asistían a una asamblea en Meryton. Elizabeth escucha al señor Darcy refiriéndose a ella como "tolerable". Lo odiaba pues pensaba que era un hombre consumido por su orgullo, además de que no era posible que alguien fuera tan grosero. No fue hasta más adelante en la historia, donde se revelan los problemas del pasado del señor Darcy y el amor que siente por su hermana menor. Las primeras impresiones a menudo nos dejan con ganas de algo más, ya sea que esa impresión sea buena o mala. Cuanto más aprendí sobre el verdadero carácter del Sr. Darcy, más me di cuenta de lo rápido que somos para juzgar a los demás en el primer encuentro.

TAMBIÉN LEE: Netflix: Estas son las 8 series más aplaudidas de la plataforma en lo que va de año

No todas las relaciones comienzan con amor a primera vista

Las películas tienen mucho de qué responder cuando se trata de mi insatisfacción con las citas. Por lo que veo en la pantalla grande, creo que conoceré a alguien y sabré al instante que es el indicado. Entonces, cuando una primera cita está bien, me quedo decepcionado. Afortunadamente, Austen está aquí para recordarnos que el amor rara vez ocurre como en las películas. Si Elizabeth hubiera confiado en las primeras impresiones, estaría ligada al malvado Sr. Wickham, y habría perdido por completo el encanto de combustión lenta del Sr. Darcy, quien finalmente era la mejor pareja. ¿La lección? El amor a primera vista está sobrevalorado.

Cuando haces algo por amor, el reconocimiento no es importante

Cuando mi feed de redes sociales está lleno de amantes que comparten fotos de gestos románticos (ya sabes, el enorme ramo o la elegante cena casera "solo porque sí"), no puedo evitar sentirme descontento con mi suerte. "Orgullo y prejuicio" está lleno de grandes gestos, pero no del tipo que estoy acostumbrado a ver en línea. Cuando Lizzie recorre kilómetros por el campo para cuidar a su hermana Jane hasta que recupere la salud, o cuando el señor Darcy mueve cielo y tierra para salvar el apellido Bennett de la ruina, no lo hacen por el reconocimiento público, sino porque realmente quieren el lo mejor para sus seres queridos. Amor desinteresado, no llamativo, es lo que busco.

TAMBIÉN LEE: Películas de Netflix que te harán creer en el amor de nuevo

Deja el pasado en el pasado

Ninguna relación es perfecta; es probable que surjan desacuerdos, pero la verdadera prueba es cómo los maneja. En "Orgullo y prejuicio", ni el Sr. Darcy ni Elizabeth se comportan perfectamente todo el tiempo: en su primer encuentro, él se niega a bailar con ella porque ella "no es lo suficientemente guapa" para tentarlo, y ambos lanzan insultos punzantes cuando el Sr. Darcy propone por primera vez. Si no hubieran tenido el coraje de disculparse por los errores del pasado, nunca habrían tenido un final feliz. Ser capaz de tragarse su orgullo, disculparse y superar las discusiones futuras sin tener en cuenta los rencores pasados ​​es una lección valiosa para una relación duradera.

TAMBIÉN LEE: Quédate con quien te inspire paz mental, no cansancio emocional

Vale la pena esperar por la persona indicada

Es de esperar que las mujeres de hoy no sientan la misma presión financiera que las hermanas Bennett para casarse, pero entre los relojes biológicos y sentirse excluidas entre nuestros compañeros, definitivamente todavía hay presión para emparejarse más temprano que tarde. Si alguna vez estás pensando en conformarte con alguien de quien no estás seguro, solo recuerda que, si Lizzie hubiera hecho eso, habría tenido que pasar el resto de su vida con el lloriqueante Sr. Collins, su sonrisa tonta y pequeña … prima de mentalidad, que casualmente propuso matrimonio primero y era lo suficientemente rica como para que su madre lo viera como una buena pareja. Ya sea que crea en “el indicado” o no, Austen nos recuerda que nunca debemos conformarnos con menos de lo que merecemos.

Te recomendamos en video