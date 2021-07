5 preguntas que debes hacerte a ti misma para saber si estás lista para una nueva relación

Para ofrecer amor a otras personas primero debemos estar en paz con nosotros mismos, es por eso que si queremos comenzar una nueva relación debe tomando un tiempo prudente para sanar las heridas del pasado y superar adecuadamente lo antes vivido con tu ex pareja.

Sabremos que el momento de iniciar comenzar de cero con una persona finalmente llegó si podemos darle respuesta a estas 5 preguntas, cuyos resultados te darán una visión más clara de si es el momento de empezar algo serio con otra una pareja o si aún debemos dejar que el tiempo haga lo suyo.

¿Estamos listos para una nueva relación en este momento?

La pregunta parece hasta tonta, pero es crucial estar consciente de que ya el tiempo hizo su trabajo, pasando la página del pasado y poder entregarnos al cien por ciento a una nueva relación.

Los factores externos también contribuyen a tu estado emocional, debes cuestionar si en este momento tienes tiempo de dedicarte a una pareja o si tu mente está concentrada en otras cosas como: problemas familiares, nuevas responsabilidades laborales, objetivos o sueños que deseas cumplir, entre otros.

¿Superamos a nuestro ex?

Hay un refran que dice: “Donde hubo fuego, cenizas quedan” haciendo referencia a que siempre quedará un sentimiento por nuestra ex pareja, lo cual es muy cierto, pero no necesariamente desde el punto de vista sentimental.

Los buenos recuerdos siempre quedan en la memoria sin estar ligado directamente a un sentimiento, simplemente recordamos que vivimos buenos momentos con esa persona pero que emocionalmente ya no tenemos una necesidad romántica o afectiva por parte de nuestro ex.

Si al hacerte esta pregunta, dudas o lo piensas demasiado, es claro que tu corazón no está listo para una nueva relación, ya que formalizar un noviazgo sin haber superado a tu pareja anterior sólo te conducirá al fracaso, desilución y te encerrará más en ese hoyo depresivo de pensar que jamás podrás olvidarlo.

www.pexels.com

Para una nueva relación debes evaluar “¿Qué cosas funcionaron y cuáles no con mis parejas anteriores?”

En toda relación pasaron cosas buenas y malas, para empezar de cero con una persona debemos evaluar las cosas que salieron mal, como deshonestidad, infidelidades, desconfianzas y demás, para tratar de que no vuelvan a ocurrir de nuevo.

También podemos medir las cosas buenas, tomarlo como punto de partida de lo que esperamos pasar con nuestra nueva relación, alcanzando así la felicidad.

¿Qué tan seria espero que sea mi nueva relación?

A veces queremos que el tiempo lo diga todo con una nueva persona, conocerse poco a poco, experimentar ciertas cosas y dejar que todo fluya de una manera tranquila y sin presiones.

Sin embargo, hay otros que prefieren algo mucho más serios, que ya quemaron esa etapa de autodescubrimiento y saben perfectamente qué es lo que esperan de una nueva relación, queriendo que esta tenga buenas bases para construir un futuro juntos y sea prospecto a matrimonio ¿cuál de estas prefieres?

¿Siento amor propio?

Si no te amas y aceptas a ti misma, no podrás amar o aceptar a plenitud a otra persona, cuando terminamos una relación tendemos a culparnos de cierta forma, sea por haber aceptado estar en esa relación, por no haber hecho más para mantenerla, por haber dado demasiado sin que fuese recíproco, entre otras.

Debes superar esa etapa y amarte a ti misma nuevamente, entender que lo que sucedió no debe afectar la percepción que tienes de ti y de lo que eres, en ese momento estarás lista para una nueva relación.

