Si tu amiga está en una relación tóxica, esto es lo que jamás debes decirle

Muchas personas suelen vivir una relación tóxica, pero en muchos de esos casos, quien está perdidamente flechada por esa persona no está consciente de que se encuentra en riesgo de sufrir.

Es bien conocido la manipulación puede nublar un poco la razón. Quienes han tenido una amiga que se encuentra en una relación tóxica entienden muy bien lo que es deprimirse, molestarse y sentir el estrés de ver a su compañera del alma sufriendo por alguien que no le conviene y que inevitablemente terminará lastimándola.

Es por esto que debemos tener cuidado al querer ayudar a nuestra amiga, ya que recordemos que no se encuentra en una situación fácil de controlar.

Es por ello que cualquier comentario en su contra o, incluso, en contra de su pareja puede conllevar a disgusto, falta de confianza y vergüenza que pudiese interferir en el lazo de amistad.

Si tienes a una amiga que esté atravesando por una relación tóxica, estas son las cosas que jamás debes decirle si no quieres que su amistad penda de un hilo, pues recuerda que hay personas que abandonan familia, amigos y hogar por amores que muchas veces no les conviene.

Lo que jamás debes hacer si tu amiga está en una relación tóxica

Jamás pongas a elegir a tu amiga entre tú y su relación tóxica

A veces podemos llegar a un punto de frustración en el que ya no toleramos ser el pañuelo de lágrimas cada vez que nuestra amiga sufre por una relación tóxica, de vez en cuando podemos perder los estribos y hacerla escoger entre su pareja o nosotras.

Con este error te arriesgas a romper la amistad, ya que ella no está en una situación fácil de analizar.

Por lo que es muy posible que elija a su relación tóxica por encima de ti, pues al hacerla escoger, dejará de verte como amiga y apoyo para catalogarte como un obstáculo en su vida.

Evita recalcarle a cada momento sus errores

Necesitamos que alguien nos diga de vez en cuando que estamos en el lado incorrecto para enderezar nuestro camino, pero no por eso queremos escuchar a cada momento reproches sobre nuestra relación tóxica, ya que muchas veces no sabemos o no queremos aceptar que lo es.

Por esta razón, evita agobiar a tu amiga con regaños o impaciencias, la mejor forma es que ella misma analice por su cuenta dándole ciertos empujones en la dirección correcta.

Usa ejemplos de personas que ambas conozcan y que hayan pasado por una relación tóxica, pero de manera de cuento o anécdota.

Evita frases como “eres igualita que…”, así tu amiga se dará cuenta poco a poco que las vivencias de ese ejemplo son muy parecidas a las que ella vive, dándose cuenta poco a poco de que sí es una relación tóxica.

Las amenazas jamás serán la respuesta

Por más frustradas que nos sintamos al tratar de explicarle a nuestra amiga que está en una relación tóxica y que eso le hace daño, caer en las amenazas o en la violencia jamás nos llevará a algo bueno.

Amenazar a tu amiga con romper la amistad o decirle que enfrentarás a su pareja por hacerla sentir mal podría provocar la ira de esa persona especial para nosotros y que termine odiándonos por meternos en su vida, mantén una actitud calmada y paciente.

El mejor consejo que podemos darte para ayudar a tu amiga con una relación tóxica es ponerte en sus zapatos.

Quizá tú también pasaste por un noviazgo así o conoces personas que sí lo vivieron y sabes perfectamente lo que se sintió estar en esa situación.

Ante todo es tu amiga, ayúdala a su ritmo, muestra siempre tu apoyo y siempre aconseja que asista a un especialista.

