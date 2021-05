Las mujeres emocionalmente inteligentes saben alejar a las personas tóxicas de su vida

Las relaciones son complicadas sin embargo, la experiencia te va guiando hacia las personas correctas. El problema está en que no siempre puedes evitar la presencia de personas tóxicas en tu vida.

Los llamados vampiros energéticos están en todas partes: en el trabajo, la escuela o incluso en la familia, lo importante está en cómo lidias con ello y qué tanto permites que te afecten.

Las personas de las que te rodeas afectan la forma en que piensas, sientes y te comportas. Involucrarte con personas que mienten, chismean, intimidan o engañan afecta tu bienestar.

Cuando eres emocionalmente inteligentes tienes una capacidad especial para manejar cualquier cosa que la vida te depare, porque tienes un sexto sentido que te guía.

La inteligencia emocional es la capacidad de navegar y gestionar eficazmente las emociones de uno. Sin embargo, también incluye inteligencia social que es la capacidad de navegar de manera efectiva las interacciones sociales con una aguda conciencia del elemento emocional que está en juego.

Tu bienestar es una prioridad y por eso sabes que no debes dejar que la toxicidad de otros te dañe.

Eso no quiere decir que no sientas dolor o que evites a toda costa tener una relación diplomática con nadie. Al contrario, la inteligencia emocional hace que experimentes tus emociones en un nivel muy profundo. Lo que te diferencia es que eres capaz de canalizar esas emociones para transformarlas en algo positivo.

Eres consciente de que lo mejor para tu salud mental es no pensar en las fatalidades e ignoran a quienes sólo quieren verlas caer .

Por eso, las mujeres mentalmente fuertes no desperdician su energía tratando de cambiar a las personas tóxicas. Establecen límites emocionales y físicos saludables.

Las personas tóxicas te harán sentir como si estuvieses loca o exagerando todo el tiempo. No tomarán en cuenta tus ideas ni tus emociones porque creerán que no son lo suficientemente buenas o válidas. Esas personas sólo te harán sentir que eres un fracaso y te convencerán que no mereces algo mejor.

En realidad es muy complicado romper vínculos tóxicos. Es algo que pasa en familia, con amistades y amores sin embargo, eres capaz de desarrollar esta inteligencia emocional que te dará fuerza para lograrlo.

Tus relaciones tienen que ser un complemento de lo que eres, no restarte paz mental ni añadirte angustias o malestar.

Las personas tóxicas nunca valdrán tu tiempo y energía, absorben mucho de ellas y crean una complejidad innecesaria, conflictos y lo peor de todo, estrés.

Cuando eres una mujer emocionalmente inteligente, tienes una red de apoyo segura.

Es muy difícil para una persona tóxica controlar a una mujer con inteligencia emocional alta y eso es porque cuentan con un sistema de apoyo fortalecido.

Una persona tóxica busca aislarte y controlarte pero un sistema de apoyo fuerte y consistente es la contraparte más poderosa.

Cuando eres una mujer emocionalmente inteligente sabes establecer límites, lo que te permite mantener alejadas a las personas tóxicas de tu vida.

La inteligencia emocional también te permite perdonar más no olvidar. Esto es clave cuando se trata de lidiar con personas tóxicas ya que si llegan a hacerte daño, serás capaz de evitar el rencor para no volverte como ellos. El perdón se trata de ti pero no olvidas porque sabes que no puedes permitir que se aprovechen de ti.

