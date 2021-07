Las mujeres más fuertes saben retirarse cuando algo no les hace sentir bien

En una nueva entrevista con Ebro Darden de Apple Music, Jennifer Lopez hizo un par de declaraciones que reflejan las decisiones que está tomando ahora con respecto a su vida personal.

La cantante habló sobre el impacto que tuvo su álbum de 2002, This Is Me … Then, que fue lanzado en la época de su relación inicial con Ben Affleck.

“El nombre de ese álbum era This Is Me … Entonces”, dijo López. “Ese fue un momento. Cuando regresas y escuchas eso, escuchas la pureza y el amor allí. Y creo que es por eso que la gente regresó cuando vieron diferentes cosas sucediendo en mi vida ahora y dicen, ‘Wow, ¿en serio? ‘ Y creo que le dio esperanza a la gente”.

López continuó: “Algunas cosas duran para siempre”, quizá haciendo alusión al amor que están retomando.

Para sorpresa de todos, Jen expresó cómo es que también ha tambaleado y lo importante que es soltar aquello que no te hace bien para abrirle la puerta a lo bueno.

“En el momento en el que llegas a un punto en el que piensas ‘Esto no está siendo bueno para mí, o esto no me hace sentir bien, o necesito hacer unos cambios aquí, porque esto no trata sobre nadie más que sobre mí’, una vez que llegas a ese punto, las cosas te empiezan a encajar. Creo que así es como se debe proceder en estos momentos”

Meses atrás, la intérprete de “Jenny From the Block” habló sobre el punto de inflexión en su relación con Alex Rodríguez y haciendo referencia al viaje que hizo a República Dominicana para grabar una película dijo: “Ahí llegué a un punto en mi vida en el que de verdad que me sentía muy bien estando sola”.

Cuando aprendes a soltar lo que no quiso quedarse, atraes lo bueno que mereces

Quizá uno de los momentos más incómodos de la vida es cuando te das cuenta de que están con alguien que no te hace tan feliz como esperabas. Sin embargo, la sociedad ha sido muy buena para inyectarnos miedo en torno a la soledad y lo que hay fuera de esa relación que ya conocemos.

Es entonces cuando nos aferramos, aún sabiendo que no nos hace del todo bien.

La realidad es ésta: no te dejes llevar por lo que otros digan porque no tienes la obligación de cumplir con expectativas ajenas. Si algo no te hace bien, es momento de dejarlo ir.

Soltar no es fácil, pero es un proceso por el que todas tenemos que pasar tarde o temprano, no sólo en cuestiones de amor romántico, sino de amistad e incluso de trabajo o cualquier otro ámbito en tu vida que te tenga estancada.

El día en que logras dar un paso fuera, te encaminas hacia la construcción de una nueva vida.

Deja ir todo aquello que te provoca malestar, aquello que te hace dudar de lo grandiosa que eres y que no te permite mostrar tus capacidades. No te conformes con ser “casi feliz” que el tiempo no vuelve

A medida que pasa el tiempo y avanzas, ni siquiera notarás el “vacío” que dejó esa persona que se fue pero te quedarás con todas las enseñanzas de lo bueno y lo malo. Es parte de la fuerza que está en ti.

