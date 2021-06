Es momento de dejar de creer que las mujeres debemos “guardarle luto” a un ex tras romper

Jennifer Lopez sigue dando mucho de qué hablar tras la ruptura con Alex Rodríguez y es que los encuentros que ha tenido con Ben Affleck confirman cada vez más que están trabajando en retomar la relación que tuvieron hace 11 años.

La cantante parece estar rehaciendo su vida tranquilamente pero Alex Rodríguez ha dado señales de extrañarla o así ha hecho pensar a los fans.

Y es que unas semanas después de la ruptura, el ex beisbolista compartió una imagen en la que aparece cenando con sus hijas al lado de tres asientos vacíos en los que habrían estado J.Lo y sus hijos.

Ahora, fue captado con un semblante triste mientras comía solo en la ciudad de Nueva York.

Mientras que algunos aplauden que la intérprete de Jenny From the Block esté aprovechando el tiempo y demostrando que se mantiene firme tras la ruptura, otros la han criticado por haber “superado tan rápido” a Rodríguez.

“Esta no se esperó ni un día y ya tenía otro”,”como siempre cambiando de hombres como de ropa interior”, “qué rápido se olvida del ex”, son comentarios recurrentes en las publicaciones sobre Jennifer.

Las mujeres no tenemos por qué “guardar luto” tras una ruptura.

En realidad no hay un manual sobre cómo llevar una ruptura pero las mujeres constantemente somos blanco de críticas cuando buscamos rehacer nuestra vida tras una ruptura.

Jen siempre ha sido señalada por “cambiar de hombres y no lograr nada sólido”. No es extraño que siempre termine siendo comidilla de las publicaciones que cuentan con cuántos hombres ha salido y si ha guardado luto o no tras las rupturas.

Las mujeres siempre somos cuestionadas cuando cambiamos de pareja o hacemos algo nuevo tras una ruptura. Pero cuando se trata de ellos, no parece haber problema y hasta es celebrado.

Claro, cada quien vive su propio proceso y mientras algunos se toman meses o años para sanar las heridas de una ruptura, otros pueden reiniciar su vida amorosa en menos tiempo.

Pero es importante tener en cuenta que tomar un descanso de las citas después de una ruptura no se trata solo de sanar las heridas, también se trata de descubrir lo que has aprendido y puedes llevarlo a tu próxima relación.

Las rupturas nos enseñan mucho sobre nosotros mismos: cómo es que nos comunicamos, cómo manejamos las inseguridades, los conflictos y la coexistencia con otro.

Eso sí, nunca inicies una relación porque te sientes sola.

La sociedad nos ha hecho creer que debemos tener una relación para decir que somos plenas pero no es así. No te dejes llevar por lo que otros digan porque no tienes la obligación de cumplir con expectativas ajenas.

Regresar con un ex también es un tema que Jennifer Lopez ha puesto sobre la mesa y que muchas mujeres están discutiendo en redes sociales pero ¿hasta qué punto puedes volver a intentar?

Revivir la relación puede ser muy tentador, especialmente si crees que ambos han trabajado en los errores que los llevaron a romper en primer lugar. Sin embargo, si estás pensando en vovler a un ex porque te sientes sola, es mejor que des un paso atrás.

Un ex no puede volver a funcionar si lo estás usando como respaldo o si no ha habido un crecimiento de ninguno.

Ama cuando te sientas lista, no sola. Todos merecemos un amor apasionado, entregado y completo pero para encontrarlo, debes aprender a estar sola y sobretodo entender qué es lo que realmente necesitas y quieres para ser feliz.

