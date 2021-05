Una segunda oportunidad con tu ex solo puede funcionar bajo estas 3 condiciones

Dicen que “todos merecen una segunda oportunidad” pero ¿realmente aplica cuando se trata de un ex? Después de todo, es esa persona con la que rompiste y juraste no volver para no caer en lo mismo de antes.

En los últimos días, Jennifer Lopez ha dado mucho de qué hablar por su reencuentro con Ben Affleck.

Ambos fueron pareja hace 17 años y estuvieron a punto de casarse pero rompieron poco después de su compromiso. Cada uno tomó diferentes rumbos con diferentes parejas, tuvieron a sus hijos y se divorciaron. Mientras que la última pareja de Jen fue el ex beisbolista Alex Rodríguez, Affleck estuvo saliendo con la actriz Ana de Armas.

Fue la ruptura con Rodríguez y de Armas lo que los llevó a retomar su relación, despertando el debate sobre si volver con tu ex puede funcionar o no.

Fuentes cercanas a los actores revelaron a Us Weekly que “está muy claro que se han enamorado de nuevo de una manera muy intensa, pero no quieren arruinar nada colocando etiquetas o sometiéndose a demasiada presión”.

Según expertos del Instituto Kinsey, un centro de investigación interdisciplinario que ha realizado estudios sobre comportamientos y actitudes sexuales durante la pandemia, 1 de cada 5 personas ha admitido haberse acercado a sus ex parejas a raíz de la pandemia. Y es que según revelan, las emociones en torno al aislamiento y la soledad ha llevado a muchos a pensar en retomar relaciones pasadas.

Condiciones para que volver con un ex funcione

Si notas un cambio en sus acciones.

Una cosa es que un ex jure que ha cambiado y que hable sobre cómo ha aprendido de los errores o cómo ha crecido como persona. Pero lo que realmente quieres ver son las cosas que hacen a diario y la forma en que vive su vida ahora. Las acciones son lo que importa, no sólo las palabras, cuando se busca un cambio real en otra persona.

Quieren encontrar soluciones para viejos problemas.

Puede ser una señal positiva si tu ex está dispuesto a idear un plan de juego para que no terminen yendo por el mismo camino y teniendo los mismos problemas. Si ha crecido mucho como persona, esto será aún más fácil. Si un ex regresa con mejores hábitos que mantienen la relación amorosa, cariñosa y estable, definitivamente tiene el potencial para un compromiso a largo plazo.

Están dispuestos a seguir intentando.

Ambos tendrán que estar atentos a los viejos patrones para asegurarse de no volver a caer en la rutina que los rompió. De nuevo, para que una relación realmente funcione, ambos deben haber cambiado significativamente y ser capaces de dejar atrás la dinámica de su antigua relación. Esta es una nueva relación, y debe tratarse como tal.

No es un regreso sano si…

Los estás usando como respaldo. ¿Te mantienes amigable con tu ex en caso de que no encuentres algo mejor? Esto no es lo más justo. Piensa en cómo te sentirías si eso hicieran contigo. Si estás pensando que tu ex sigue siendo una opción viable, es posible que no estés dispuesta a poner tanto esfuerzo o amor en una relación.

La razón de su ruptura evita que confíes en él y te hace dudar. No tienes que examinar cada una de las cosas que podrían haber causado tu ruptura pero plantea aquellas presiones internas y externas que influyeron. La infidelidad, la falta de compatibilidad o el desinterés son cuestiones internas mientras que lo externo implica la desaprobación de un miembro de la familia, la distancia geográfica o la falta de tiempo para construir una relación saludable.

