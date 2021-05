5 preguntas que debes hacerte antes de volver con un ex

La frase “todos merecen una segunda oportunidad” puede estar revoloteando en tu cabeza cuando se trata de tu ex, esa persona con la que rompiste y juraste no volver para no caer en lo mismo de antes. Sin embargo, siempre puede haber algo que despierte la curiosidad en ti sobre volver a intentarlo.

Con la pandemia, surgieron emociones inesperadas en torno al aislamiento y la soledad lo que llevó a muchos a pensar en sus exparejas e incluso ponerse en contacto con ellas.

De hecho, 1 de cada 5 personas ha admitido haberse acercado a sus exparejas a la luz de la pandemia, según expertos del Instituto Kinsey, un centro de investigación interdisciplinario que ha realizado estudios sobre comportamientos y actitudes sexuales durante la pandemia.

Recientemente vimos a Jennifer López pasar el tiempo con Ben Affleck, con quien salió hace 17 años. Ambos estuvieron a punto de casarse pero rompieron su compromiso de forma inesperada.

También se vio a Kylie Jenner en una actitud muy coqueta con Travis Scott durante su festejo de cumpleaños. Ambos tuvieron una hija en 2018 y se separaron un año después.

No sabe cuál es la situación de ninguno de los mencionado pero entre los fans ha abierto la pregunta del millón es ¿realmente puedes volver con un ex y hacer que las cosas funcionen? Éstas son 5 preguntas que debes hacerte.

¿Por qué rompiste con tu ex?

No tienes que examinar cada una de las cosas que podrían haber causado tu ruptura pero plantea aquellas presiones internas y externas que influyeron. La infidelidad, la falta de compatibilidad o el desinterés son cuestiones internas mientras que lo externo implica la desaprobación de un miembro de la familia, la distancia geográfica o la falta de tiempo para construir una relación saludable.

¿Estás romantizando la relación?

La nostalgia es engañosa. Tendemos a mirar hacia atrás a las viejas relaciones con cierto cariño, omitiendo el dolor de la ruptura. La realidad es que dejamos esas relaciones por una razón y es probable que volvamos a sentir ese dolor cuando volvamos. Es más fácil recordar lo bueno que lo malo.

¿Te aferras al pasado?

Cualquier relación que no se haya construido con una base sólida se derrumbará. Si entras regresas con esa persona puede que se hagan presentes los sentimientos negativos que surgieron en la primera vuelta. Para volver con un ex debes aprender a ver la relación como una relación completamente nueva, lo que te ayuda a abordar tus sentimientos de una manera más saludable.



¿Han cambiado?

Esta pregunta no sólo va sobre tu ex sino también sobre ti. ¿Han trabajado para cambiar esos comportamientos tóxicos que los llevaron al punto de quiebre? ¿Han corregido sus errores y discutido cómo la relación sería más saludable en el futuro? Quizá ambos tuvieron el tiempo suficiente para sanar viejas heridas personales y de la relación. Nada garantiza que una segunda vuelta funcione, y la cruda verdad es que si la relación no ha sido saludable en el pasado, es probable que no lo sea en el futuro sin un esfuerzo significativo por parte de ambos.

¿Esa persona puede sacar lo mejor de ti?

Piensa bien qué tipo de actitudes tiene esa persona. Esto va de la mano con la pregunta anterior sobre haber trabajado en sus errores y heridas. Una persona con una actitud negativa te volverá amargada y pesimista. Alguien que te apoya y te hace sentir en confianza, sacará siempre lo mejor de ti. ¿Qué emociones despierta esa persona en ti?

