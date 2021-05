Famosas que han demostrado el lado no tan glamoroso de ser mamá

La crianza de los hijos no es nada fácil; está llena de presiones y expectativas poco realistas en torno a cómo debemos ser y actuar para ser consideradas perfectas.

El mundo espera que todo sea como en las películas donde la mujer siempre se ve feliz mientras mantiene su hogar perfecto. Siempre está sonriente, no importa la situación, siempre tiene la solución mágica para no perder la cabeza. Pero en la vida real no siempre se puede mantener la cordura.

Traer hijos al mundo es un verdadero milagro pero la maternidad no es tan glamorosa como la pintan, especialmente cuando hay fluidos asquerosos, cicatrices, ojeras y pocas horas de sueño de por medio.

Estas famosas han dado ejemplos realistas de cómo es que las mujeres ejercemos la maternidad.

Kate Middleton: pataletas y mal humor.

Mientras muchos creen que ser de la realiza es tener la vida resuelta, los niños siguen siendo niños y Kate Middleton ha tenido que tratar con las pataletas de sus hijos frente a todos. La princesa Charlotte es un encanto pero también tuvo sus momentos difíciles en los que hacía rabietas. Mientras el clan de Cambridge estaba a punto de abordar un avión para salir de Alemania, la pequeña se lanzó al piso para no subirse. Kate rompió el protocolo al ponerse a su nivel para recogerla e irse.

Hilary Duff: Pijama todo el día.

La ex estrella Disney acaba de dar a luz a su tercer bebé y aunque ha cumplido su sueño de extender su familia, hay días en los que el cansancio la sobrepasa. Especialmente ahora que está dando pecho, la actriz ha optado por estar lo más cómoda posible. En sus historias de Instagram ha compartido su look favorito: pijamas y ropa extra grande.

Chrissy Teigen: pérdidas inesperadas.

La modelo siempre ha sido muy auténtica cuando de hablar de sus hazañas como madre se trata. Ella ha hablado sobre las marcas en su cuerpo, las subidas de peso y de las pérdidas que ha enfrentado así como de lo agotador que es mantener todo en orden. En 2015, Teigen habló de los problemas que estaba teniendo para concebir junto a su esposo, el cantante John Legend y cómo los tratamientos habían sido frustrantes.. El año pasado compartió imágenes muy reales del momento en el que enfrentó la pérdida de su tercer bebé a causa de un aborto espontáneo.

Jennifer Garner: mamá multitask.

Jennifer no suele compartir imágenes de sus hijos en redes sociales pero en varias ocasiones ha hablado sobre lo que implica ser mamá de tres. Ya sea que esté supervisando sus clases en línea, sus tareas y proyectos de ciencia o que tenga que dividirse para escuchas las historias de los tres y controlar sus peleas y bromas, ella demuestra por qué las habilidades multitask de las mamás merecen un gran reconocimiento.

Kim Kardashian: niños caprichosos.

Ante los ojos de todos, la Kardashian tiene la vida resuelta gracias a sus cuentas millonarias. Sin embargo, la maternidad sigue siendo un desafío y Kim ha mostrado que no importa quién seas, ser mamá implica aprender a lidiar con las rabietas y días de mal humor de los niños. Kim ha compartido en varias ocasiones cómo es que se ha dedicado a enseñarles buenos valores a sus hijos sin embargo, a veces se salen de control. Especialmente North, quien asegura, tiene un carácter fuerte.

