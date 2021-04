El día que Nicole Kidman se burló de su divorcio de Tom Cruise

Nicole Kidman sin duda es una de las mujeres más talentosas de Hollywood. Su belleza, su versatilidad y su carisma le han abierto las puertas a grandes producciones en las que siempre destaca.

La actriz ha sido parte de exitosas cintas como Eyes Wide Shut, The Others y Moulin Rouge y definitivamente ha sabido mantenerse vigente entre las nuevas generaciones en series como Big Little Lies y The Undoing.

Nicole estuvo con Tom Cruise por más de una década y eran una de las parejas más veneradas de Hollywood. Se casaron a fines de 1990 y dos años después, adoptaron a su primera hija, Isabella Cruise. Su segundo hijo, Connor Cruise, se unió a la familia en 1994.

“Básicamente me hizo perder el control. Me enamoré loca y apasionadamente ”, le dijo a Vanity Fair en 2002.

Sin embargo, lo que por fuera parecía ser un verdadero cuento de hadas, terminó en un inesperado divorcio.

Nadie sabe realmente las verdaderas razones detrás de la ruptura, ya que ambas estrellas eligieron ser muy discretas sobre sus malentendidos personales. A pesar de compartir dos hijos, aparentemente casi no han tenido contacto en los años intermedios.

Nicole bromea sobre el divorcio.

A largo de los años, Kidman ha hecho algunos comentarios sobre su matrimonio con Cruise, pero nunca nada que haga quedar mal a su exmarido frente a sus fanáticos. Eso sí, la protagonista de Los Otros siempre optó por reír en lugar de sufrir.

En 2001, poco después del divorcio, la actriz bromeó en el programa Late Night with David Letterman.

“Bueno al menos ahora puedo usar tacones” , dijo, despertando risas del público.

La diferencia de altura entre Kidman y Cruise siempre dio de qué hablar. La actriz, que mide 1.80 siempre destacó sobre el actor de 1.70.

A la sombra de Cruise.

Durante su matrimonio, ambos tuvieron sus propios proyectos sin embargo, la actriz admitió sentirse “a la sombra” de Cruise. Comenzó a dudar de sí misma y vivió con la impresión de que estaba ahí solo por su famoso esposo.

“Me casé muy joven, pero definitivamente no fue un poder para mí, fue una protección. Me casé por amor, pero estar casada con un hombre extremadamente poderoso evitó que me acosaran sexualmente. Trabajaría, pero todavía estaba muy encerrado. Cuando salí de eso a los 32, 33, es casi como si tuviera que crecer “, escribió en un ensayo para la revista New York Magazine.

Nicole además experimentó dos abortos espontáneos que la llevaron a sufrir mucho. Perder el primer embarazo fue lo suficientemente traumático ya que deseaba desesperadamente un hijo, pero el segundo aborto la devastó cuando el evento sucedió hacia el final de su matrimonio con Cruise.

No fue fácil superar un matrimonio de 10 años. Nicole admitió más tarde que estaba huyendo de su vida en ese momento, pero como actriz tenía la oportunidad de perderse en la vida de un personaje.

El renacer de Nicole.

Nicole Kidman conoció al cantante de country Keith Urban en 2005 y se casó en 2006. Ahora una de las parejas más románticas y estables de Hollywood.

Kidman es también embajadora de buena voluntad del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) y Unicef. En 2006, la actriz recibió el honor civil más importante de Australia, siendo condecorada como dama compañera de la Orden de Australia.​

