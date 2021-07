Cuando aprendes a poner límites activas un escudo protector contra patanes

Las mujeres vivimos presionadas sobre cómo debería ser nuestra vida que nos distrae de lo que realmente queremos y necesitamos para ser felices.

La sociedad nos ha hecho creer que tener pareja es una de las claves para alcanzar esa plenitud y nos ha confundido tanto que hemos terminado conformándonos con menos de lo que realmente merecemos.

Quizá ya has pasado por malas experiencias en el amor que te han hecho pensar que hay algo mal contigo. Quizá fueron otros quienes te metieron la idea de que ahora que dejaste ir a esa persona, jamás encontrarás al indicado.

Pero es momento de entender que no estás para satisfacer expectativas ajenas.

Hiciste lo correcto al dejar ir. No tienes por qué excusar ningún tipo de comportamiento tóxico. Deja de creer que está mal tener estándares altos y que por ser exigente “te vas a quedar sola”.

Es momento de establecer límites

Tu importas. Tus sentimientos importan. Las personas que se burlan de ti o toman tus inseguridades y básicamente te hacen pedazos no son con quienes quieres ni necesitas estar. Debes buscar rodearte de aquellos que te motivan, te impulsan y te ayudan a crecer.

El miedo a estar sola y la presión que otros ejercen sobre ti para ser como quieren es lo que te lleva a esos amores que duelen. Debes aprender a identificar en quién vale la pena invertir tiempo y energía.

No es mentira cuando dicen “mejor sola que mal acompañada”. Porque cuando te conformas con menos, pierdes de vista tu propio valor y con eso, terminas en una especie de laberinto donde por más que tratas de ir hacia adelante, sientes un gran peso encima que no te deja avanzar.

Encontrar a tu media naranja no es encontrar alguien que te complete sino que te complemente. Alguien con quien puedas construir espacios, no llenar vacíos.

Para un amor a medias siempre serás una opción y nadie quiere sentir la incertidumbre de si te quieren de verdad o no.

Puedes amar a alguien y aún tener límites

No permitas que los patanes entren a tu vida para ofrecerte amores a medias. Mereces alguien que te de el mundo y te aprecie por todo lo que eres. Si el otro no quiere comprometerse, no vale tu tiempo. No es justo invertir tu energía en alguien que piense en diez cosas más antes que en ti. Por eso, no te apresures.

Los límites son una forma de amarte a ti misma, de protegerte de quien sólo busca verte caer. Son una forma de cuidar de ti y de lo que necesitas, y también son una forma de amar al otro.

El hecho de que estés enamorada no significa que tengas que dejar pasar situaciones que te lastiman o que te hacen dudar de lo que vales. El amor puede, y debe, involucrar límites. Tú y tu pareja siguen siendo dos personas distintas con necesidades, deseos y expectativas diferentes. Los límites son saludables.

Todas las relaciones tienen momentos de conflicto, lo importante es establecer cómo van a resolverlos. Si ambos están en el mismo canal cuando se enfrentan a un desacuerdo, será más fácil llegar a una solución.

Los límites te ayudan a quedarte con quien te inspire paz mental, no cansancio emocional. Mereces estar con alguien que te haga reír y llorar cuando más lo necesites; y que ve tu alma más que tu cuerpo. Alguien con quien no tengas miedo de ser tú misma y quien no te haga sentir que el amor es un trabajo agotador.

Más de este tema

Las mujeres fuertes saben que es mejor estar soltera que con amores a medias

5 cosas que pasan cuando aprendes que tu soltería no es una maldición

Cuando dejas de ver la soltería como una condena, atraes el amor que mere

Te recomendamos en video