Las mujeres fuertes saben que es mejor estar soltera que con amores a medias

Cuando una está rodeada de tantas expectativas sobre cómo debería ser su vida “a cierta edad”, el amor se vuelve algo muy complicado. Y es que sin darte cuenta terminas conformándote con amores a medias que en lugar de ayudarte a crecer, te estancan.

No es que debas de dejar de creer en esos cuentos de hadas en los que el amor verdadero es el que surge a primera vista y todo es color rosa sino que aprendas con quién sí vale la pena intentarlo todo.

Quizá el ritmo tan acelerado de la vida y las constantes presiones a tu alrededor han hecho que olvides que mereces más e incluso te ha hecho creer que estás mal por exigir “de más”.

La realidad es que sí mereces más y que no tienes por qué bajar tus estándares sólo para tener algo con lo que probablemente no te sentirás satisfecha.

Las mujeres fuertes saben que es mejor estar soltera que conformarse con amores a medias.

No es mentira cuando dicen “mejor sola que mal acompañada”. Porque cuando te conformas con menos, pierdes de vista tu propio valor y con eso, terminas en una especie de laberinto donde por más que tratas de ir hacia adelante, sientes un gran peso encima que no te deja avanzar.

Cuando no te dejas llevar por todo lo que dice la sociedad y te dejas de comparar con lo que están haciendo los demás, te das cuenta de que vale la pena esperar.

Las mujeres fuertes no se conforman. Cuando no estás segura de alguien es mejor dar un paso fuera. No tienes que bajar tus estándares ni permitir que te hagan dudar de lo valiosa que eres.

No comprometas tus estándares por otra persona y aprende que dejar atrás esos amores a medias te abrirá las puertas a lo que en verdad mereces.

Las mujeres fuertes no tienen miedo de hablar, de expresar lo que realmente quieren y necesitan. Ellas saben que su felicidad y plenitud no dependen de nadie más por lo que no ven la soltería como una condena.

Cuando eres una mujer fuerte, muchos pueden verte como intimidante y etiquetarte como alguien demasiado exigente. Está bien, es tu vida y no la de ellos. Sólo tú sabes lo que es bueno para ti y no debes conformarte con una relación incompleta sólo para complacer a los demás.

No necesitas que nadie te rescate porque tú misma puedes luchar contra monstruos y dragones. Todas anhelamos un amor perfecto pero una mujer fuerte sabe que no lo encontrará conformándose con un “peor es nada”.

El amor incompleto no es amor, duele y no te deja avanzar.

Encontrar a tu media naranja no es encontrar alguien que te complete sino que te complemente. Alguien con quien puedas construir espacios, no llenar vacíos.

Para un amor a medias siempre serás una opción y nadie quiere sentir la incertidumbre de si te quieren de verdad o no.

Mereces alguien que te de el mundo y te aprecie por todo lo que eres. Si el otro no quiere comprometerse, no vale tu tiempo. No es justo invertir tu energía en alguien que piense en diez cosas más antes que en ti. Por eso, no te apresures.

Eres increíble en todos los sentidos y no mereces menos amor del que tienes para dar. No te dejes llevar por opiniones no solicitadas ni tampoco luches por cumplir expectativas ajenas.

