5 cosas que pasan cuando aprendes que tu soltería no es una maldición

Basta de creer que la soltería es algo malo, que eres infeliz y que no puedes con tu vida. Basta de los estigmas sociales que nos obligan a creer que necesitamos de una pareja para ser plenas.

Hay algo muy liberador en estar soltera y cuando te des cuenta de que no es una maldición, comenzarás a ser más feliz.

Sí, estar en una relación también es genial pero tener pareja tampoco te garantiza la felicidad. Aquí hay 5 cosas maravillosas que experimentas cuando aprendes a ver tu soltería por el lado positivo.

Te enfocas en ti

Cuando abrazas tu soltería, usas tu tiempo para trabajar en ese proyecto que habías postergado por estar en una relación o preocupada por no tener pareja. Cuando estás soltera, persigues tus objetivos y trabajas hacia un futuro más completo y satisfactorio, pensando en lo que es bueno PARA TI. Encontrar pareja deja de ser tu prioridad y alcanzas objetivos que te abren otras puertas.

No te conformarás

Cuando ves tu soltería como una oportunidad, dejas de conformarte con lo primero que venga. Dejas de apresurar las cosas porque te das cuenta de que mereces algo increíble en tu vida. Sabes lo que es sufrir por alguien que no supo valorarte así que dejas de estar disponible para el primero que te "hable bonito".

Haces lo que quieras

Cuando aprendes a ver tu soltería como algo bueno, entiendes que la libertad es una verdadera bendición. Cuando eres soltera, tus horario son completamente tuyos. Puedes hacer las cosas en tus términos y a tu tiempo. Puedes ir a cenar a donde quieras y con quieras, ver la película que más te gusta y quedarte en casa cuando no quieras salir ni hacer nada especial. Claro, estar en pareja también implica planes divertidos pero la soltería no es impedimento para que los lleves a cabo (y divertirte).

Tienes oportunidades

Cuando eres soltera, tienes más flexibilidad y libertad de llevarte con quien quieras. Nunca se sabe las aventuras que podrías tener, las personas que podrías conocer y las emocionantes posibilidades que pueden surgir. Puedes hacer nuevos amigos, encontrar nuevas pasiones o encontrarte con ganas de hacer cosas que nunca antes habías considerado.

Eres mas atractiva

¡En serio! Cuando amas tu soltería, emites una especie de buena vibra que los demás no podrán resistir y que obviamente no emites cuando estás en pareja. Cuando disfrutas de tu vida de soltera, sigues tus pasiones y te diviertes, te vuelves mucho más atractiva, así que no te sorprendas si de pronto tienes una larga lista de pretendientes.

