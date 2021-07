Mereces superar el dolor de un amor que no pudo suceder y ser feliz

El amor no es tan complicado como nos han hecho creer. La sociedad se ha encargado de presionarnos tanto que olvidamos que merecemos que nos quieran y dar tanto amor como tengamos en el corazón.

El ritmo de vida tan acelerado que llevamos y la creencia de que debemos cumplir con expectativas ajenas, ha hecho que nos conformemos con poco lo que a la larga se convierte en sufrimiento.

Y una vez que conoces la decepción o el dolor de un amor que no pudo ser, te convences de que hay algo mal contigo. No es así.

Todas hemos perseguido un amor no correspondido, nos hemos conformado con menos y hemos pasado por el dolor de un corazón roto. Sin embargo, es momento de dejar atrás esa idea de que jamás encontraremos a la persona indicada con la cual podamos compartir nuestros días.

Un fracaso amoroso duele pero no dura para siempre

El amor debe ser un lugar seguro, no una fuente de confusión, ira y tristeza en tu vida. Sanar es todo un proceso y cada quien va a su ritmo. Lo que mereces tras una decepción es ser feliz, no quedarte en ese malestar eterno.

Que nadie te haga sentir que no eres suficiente o que estás condenada a estar sola por siempre.

Te mereces a alguien que te elija todos los días, no alguien a quien tengas que convencer de lo mucho que vales. Te mereces un amor que no tengas que perseguir.

El amor no debería lastimarte más de lo que te cura. Y no es que necesites que te digan todos los días que eres hermosa e inteligente pero tampoco se trata de estar con alguien que te haga dudar de ello.

Deja de pensar que ese amor que no pudo ser significa que no eres lo suficientemente interesante como para que alguien quiera estar contigo.

Por más que duela, tienes que aprender a soltar y si es necesario, debes tomar un tiempo fuera para que entiendas lo que realmente quieres y necesitas.

No te cierres a las posibilidades.

Quizá debas estar soltera un tiempo o quizá estás lista para salir y seguir explorando. Lo importante es que estés convencida de que un mal amor no es una condena.

No necesitas la aprobación de nadie ni tampoco una “media naranja” para sentirte completa. La frase “es mejor sola que mal acompañada” nunca fue más cierta pues aunque suene cliché, en verdad no vale la pena invertir tiempo y energía en quien no quiere quedarse.

Forzar relaciones, conformarte con amores vacíos o quedarte con quien no te hace feliz sí es una condena. Mereces estar con quien te tenga como prioridad, no una opción ni una diversión momentánea. Mereces una relación que te haga crecer y querer ser siempre tu mejor versión.

El amor es una aventura que te permite ver la verdadera belleza de compartir tu vida con alguien con quien puedes crecer. El amor se encuentra entre quienes se sienten como un refugio, no como un campo de batalla.

Si crees en tu valor, otras personas verán esta confianza en ti y naturalmente gravitarán tu camino. Has llegado tan lejos en la vida, y es probable que la mayoría de las cosas que lograste sea porque las hiciste realidad. Eres una fuerza total por tu cuenta, con o sin pareja. El que llegue a tu vida es para complementarte, no para completarte o repararte.

