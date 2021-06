Cuando aprendes a estar sola, dejas de conformarte con amores vacíos

La sociedad nos ha hecho creer que estar soltera es llevar una vida triste e insatisfecha; una maldición que te hará estar sola por el resto de tu vida. Quizá has llegado a pensar que hay algo mal contigo que no te ha dejado tener una relación estable o que nunca encontrarás a la persona indicada.

Lo cierto es que todos esos pensamientos vienen de la presión que ejercen las opiniones no solicitadas sobre ti. ¿Quiénes son los demás para decirte lo que deberías estar haciendo en este momento? ¿Quién te garantiza que tener una pareja en estos momentos es lo que necesitas para ser feliz?

Sólo tú eres duela de tu vida y eres la única responsable de tu felicidad. Ni lo que digan o hagan los demás no debería afectarte.

Cuando aprendes a estar por tu cuenta, entiendes que el amor no se ruega ni se persigue.

No tienes que estar detrás de alguien que no está dispuesto a quedarse. No tienes que convencer a nadie de lo mucho que vales. La persona correcta siempre encontrará la belleza en ti y razones para elegirte siempre.

Vivimos bajo un ritmo tan acelerado que no nos tomamos el tiempo para estar solas y pensar en lo que realmente queremos y necesitamos.

Pero cuando aprendes a estar sola, te das cuenta de que muchas cosas que creías necesitar, en realidad eran parte de la presión de otras personas.

El amor que encuentres dentro de ti será tuyo para siempre.

No necesitas que nadie te recuerde lo mucho que vales ni tampoco tienes por qué estar con alguien que te haga dudar de ello. Tienes que aprender a levantarte todos los días y verte en el espejo con ojos de amor.

Estar sola es un viaje de auto descubrimiento que toma forma con el tiempo. Sentirte cómoda y en paz por tu cuenta y aprender a verte como tu mejor compañía no es fácil pero una vez que lo vives, aprendes que no debes conformarte con menos.

La frase “es mejor sola que mal acompañada” nunca fue más cierta pues aunque suene cliché, en verdad no vale la pena invertir tiempo y energía en quien no quiere quedarse.

Estar sola no significa que no seas “lo suficientemente buena” ni que jamás podrás conocer a la persona con la que puedas compartir tus sueños. No es una debilidad ni tampoco algo de lo que avergonzarte.

Tómalo como un regalo, una oportunidad para aprender a amarte y abrirle la puerta a todo lo bueno que mereces.

Forzar relaciones, conformarte con amores vacíos o quedarte con quien no te hace feliz sí es una condena. Mereces estar con quien te tenga como prioridad, no una opción ni una diversión momentánea. Mereces una relación que te haga crecer y querer ser siempre tu mejor versión.

Que nadie te haga sentir que algo te hace falta para ser lo suficientemente interesante o bonita como para que alguien se fije en ti. No necesitas la aprobación de nadie ni tampoco una “media naranja” para sentirte completa.

Si crees en tu valor, otras personas verán esta confianza en ti y naturalmente gravitarán tu camino. Has llegado tan lejos en la vida, y es probable que la mayoría de las cosas que lograste sea porque las hiciste realidad. Eres una fuerza total por tu cuenta, con o sin pareja. El que llegue a tu vida es para complementarte, no para completarte o repararte.

