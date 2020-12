5 cosas que debes dejar de pensar si estás soltera a los 35 años

La sociedad nos ha hecho creer que estar soltera "a cierta edad" es una maldición, una condena que nos hará infelices por el resto de nuestras vidas. Lo peor es que llega un momento en el que, sin darte cuenta, comienzas a creer que en verdad estás destinada a la soledad. De pronto miras a tu alrededor y sólo te enfocas en los que están felizmente casados o en una relación estable y no dejas de pensar que eres la única que no ha encontrado esa felicidad.

Sí, estar soltera puede hacerte sentir que algo te hace falta, especialmente cuando ves a otros de tu círculo social disfrutar en pareja. Pero piénsalo, ¿estarías con alguien que no te convence del todo solo por no estar sola?

Aquí hay algunas cosas que debes sacarte de la cabeza para deshacerte de todo ese malestar.

Deja de pensar que no eres suficiente

Que nadie te haga sentir que algo te hace falta para ser lo suficientemente interesante o bonita como para que alguien se fije en ti. No necesitas la aprobación de nadie ni tampoco una "media naranja" ni nada por el estilo para sentirte completa. Eres suficiente y estás completa por ti misma. Si crees en tu valor, otras personas verán esta confianza en ti y naturalmente gravitarán tu camino. Has llegado tan lejos en la vida, y es probable que la mayoría de las cosas que lograste sea porque las hiciste realidad. Eres una fuerza total por tu cuenta, con o sin pareja. El que llegue a tu vida es para complementarte, no para completarte o repararte.

Deja de pensar que tener una pareja garantizará tu felicidad

No es ser pesimistas pero la verdad es que una relación no es garantía de nada. Hay personas que parecen estar muy felices en una relación porque sólo publican mensajes de amor en Facebook cuando en realidad, no se sienten satisfechos. Y claro, hay parejas que lo tienen todo estando juntas. El punto es que no debes vivir pensando que necesitas tener ESO para estar feliz y realizada.

Deja de pensar que la soltería no tiene ventajas

Estar soltera tiene sus recompensas. Los sociólogos han documentado que un número creciente de personas son solteras por elección y disfrutan de la oportunidad de vivir como les plazca. Estar soltera te da la autonomía para hacer tus propias elecciones, desde las más complejas hasta las más banales. Tienes todo el tiempo para tus propios pasatiempos y aventuras sin rendirle cuentas a nadie.

Deja de pensar que estar soltera es estar sola

Estar soltera no tendría que hacerte sentir sola. Te mantienes ocupada con tu trabajo, tu familia, tus amigos. Tienes muchas personas y pasiones diferentes para ponerte a pensar en otras cosas. No estás sentada anhelando una relación. Si encuentras a alguien con quien estar y con quien te sientas satisfecha, ¡genial! pero si no es así, créeme, no es el fin del mundo. Disfruta tu tiempo a solas, eres tu mejor compañía.

Deja de pensar en tener que cumplir con expectativas ajenas

Tu estatus no te define y no tendría que ser incumbencia de nadie. No te enganches con las expectativas culturales de tener una relación. Es muy probable que tu sentido de urgencia esté vinculado a la expectativa cultural de que ya deberías estar emparejada. La sociedad anima a las mujeres a construir metas, incluso futuros, en torno a la perspectiva del matrimonio y es momento de parar eso. No seas presa de ese pensamiento tan anticuado y mejor concéntrate en todo lo que puede hacer por su cuenta. Tu confianza se disparará y te darás cuenta que no necesitas estar emparejada para ser plena.

