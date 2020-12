Afirmaciones para que te vaya mejor lo que resta del año

El 2020 está por terminar pero mientras que la pandemia de Covid-19 continúa en todo el mundo, las cosas no han sido fáciles para nadie.

Todos nos hemos enfrentado a diferentes pérdidas este años, ya sea un trabajo, un viaje anhelado o un ser querido, haciendo que el día a día sea más pesado de sobrellevar.

Sin embargo, en medio de todo el caos que puede haber, la pandemia nos ha hecho ver lo corta que es la vida y no desde una perspectiva fatalista sino una que nos recuerda que hay que disfrutarla aún cuando tengamos que atenernos a las reglas de la "nueva normalidad".

Cada día es una prueba diferente y cada día aprendemos una nueva lección. Hoy más que nunca hemos aprendido a valorar lo que tenemos, a ser emocionalmente fuertes y a reconectar con lo que hemos perdido por vivir tan acelerados.

Si en los últimos días te has sentido especialmente sobrepasada, que todo te está saliendo mal, que estás perdida o que no eres suficientemente buena para algo o alguien, debes saber algo: la vida puede ser realmente difícil pero es tu propia mente la que provoca que sientas que tu mundo se desmorona.

Lo primero que debes hacer es pensar positivo. Suena cliché pero hay algo muy poderoso en ello. Deja de darle vueltas al pasado. Lo importante es el presente, por ello tus pensamientos y afirmaciones tienes que ser en el aquí y ahora. Así que enfócate en lo que haces y quieres lograr y repítelo una y otra vez en tu cabeza.

Sí, las cosas son un caos afuera pero concéntrate en lo que puedes controlar: tu paz mental. Estas afirmaciones te ayudarán a limpiar tu suerte y hacer que todo esa mala energía salga para que termines bien el año.

Escríbelas en un lugar visible de tu hogar. Puedes ponerlas en una cajita y cada vez que olvides tus objetivos, leelos en voz alta o bien ponerlas en una pizarra o pared que puedas ver cada vez que te levantes.

"Hoy desperté por una razón y me permito encontrarla"

Ya sea que creas en un poder superior o no, debes recordarte que tienes una razón para estar en este planeta un día más. ¿Cuál sería el punto de la vida si no? Date el tiempo para comprender por qué. Puede que nunca esté claro, pero confía en que tienes un propósito, desde un proyecto que ayude a mejorar tu comunidad hasta el hacer feliz a tu madre o a tu mascota ¡en serio!. Tu presencia es increíblemente valiosa para muchas personas Estás en donde tienes que estar, sólo respira y encuentra tu camino.

"Yo soy suficiente"

Que nadie te diga lo contrario. No necesitas la aprobación de nadie ni tampoco una "media naranja" ni nada por el estilo para sentirte completa. Eres suficiente y estás completa por ti misma. Si crees en tu valor, otras personas verán esta confianza en ti y naturalmente gravitarán tu camino. Has llegado tan lejos en la vida, y es probable que la mayoría de las cosas que lograste sea porque las hiciste realidad. Eres una fuerza total por tu cuenta, con o sin pareja. El que llegue a tu vida es para complementarte, no para completarte o repararte.

"Soy querida por quienes me rodean"

Las personas que te aman están tan increíblemente agradecidas por la alegría que les brindas. Respetan a tu yo auténtico y quieren quedarse contigo en los buenos y malos momentos. Aunque la vulnerabilidad puede ser aterradora a veces, te abre a ver las profundidades del amor de los demás por ti. Cuando compartes tu ser más profundo con alguien, se sienten más conectados contigo, y su amor solo seguirá creciendo.

"No soy débil por pedir ayuda"

La sociedad siempre no s ha hecho creer que pedir ayuda es de "débiles" pero no es así. Todos necesitamos una mano de vez en cuando o al menos una voz que nos impulse. Pedir ayuda significa que eres honesta y genuina con tu situación, y tienes el deseo de cambiar las circunstancias. Esto aplica con todo, ya sea que quieres iniciar un nuevo proyecto, que te sientes atorada en una tarea o simplemente que te siente muy ansiosa o triste por algo. Habla, pide ayuda;, te darás cuenta de cuántas personas están para ti.

