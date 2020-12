La pandemia es un recordatorio de lo corta que es la vida y cómo vivirla al máximo

El 2020 está por terminar pero el Covid-19 sigue extendiéndose por todo el mundo. Las malas noticias han sido una constante y quizá has tenido que sacrificar planes o renunciar a muchas cosas.

Todos nos hemos enfrentado a diferentes pérdidas este años, ya sea un trabajo, un viaje o un ser querido, haciendo que el día a día sea más pesado de sobrellevar.

Sin embargo, en medio de todo el caos que puede haber, la pandemia de lo corta que es la vida y que debemos disfrutarla aún cuando tengamos que atenernos a las reglas de la "nueva normalidad".

Cada día es una prueba diferente y cada día aprendemos una nueva lección. Hoy más que nunca hemos aprendido a valorar lo que tenemos, a ser emocionalmente fuertes y a reconectar con lo que hemos perdido por vivir tan acelerados.

Es un momento de catarsis y de superarnos en diferentes ámbitos de la vida, de buscar nuevas pasiones y sobretodo de entendernos. Reduce la velocidad, toma un descanso.

Es momento de entender que no se trata sólo de nosotros mismos, sino de los seres queridos que nos rodean, especialmente los más vulnerables.

Estos son algunos recordatorios para vivir al máximo en tiempos de pandemia:

No necesitas tener todo resuelto en este momento.

Seguramente has sentido mucha desesperación porque nada sale como quieres. La ansiedad que estamos pasando tiende a hacernos creer que nuestra vida es un desastre y que estamos peor que el resto pero no es así. Cada quien resuelve la vida a su ritmo y tú no tienes que tener todo resuelto o definido en este preciso momento. A veces, es hora por hora, o incluso minuto por minuto; a veces toma meses pero eventualmente resolverás las cosas. En el inter, puede incluso llegar algo mejor o algo o esperabas y te lleva a otro camino. Así que respira y deja que las cosas se vayan acomodando. Mantén la calma y pensarás en mejores soluciones.

Eres amada

Amigos, familia, pareja, compañeros del trabajo, mascotas…eres especial para muchos de los que están a tu alrededor. Cuando te sientas terrible por la ansiedad, escucha las notas de voz de tu mejor amigo diciendo boberías que te hicieron reír cuando las envió, mira ese tierno video de tus sobrinos bailando, ve las fotos de tus últimas vacaciones con tu familia o de la fiesta a la que fuiste con tus amigos. Ten presente esos momentos de diversión que viviste con gente que amas y que te ha hecho sentir amada.

Vas a superar esto

Puede que tengas dificultades emocionales durante la temporada, pero terminará y sobrevivirás . Pronto será un nuevo año y tendrá la oportunidad de un nuevo comienzo. Nunca podrás olvidar a quienes ya no están pero llegará el momento en que puedas avanzar con una sonrisa en el rostro o al menos, con la tranquilidad de que todo estará bien.

Deja de exigirte demasiado, sé amable contigo misma. No existe un manual de cómo alcanzar la perfección durante una pandemia así que lo que estás haciendo por tu bienestar y cordura, está bien. Abraza tus emociones y no te sabotees pensando que tienes que ir al ritmo de los demás.

Hay tantos sentimientos encontrados en estos días que a veces te confunde sentirte bien o feliz, aún en medio del duelo. Durante esos extraños momentos en los que olvidas tu dolor, cuando realmente te ríes de verdad, no debes sentirte culpable.

Está bien tomar un tiempo para llorar

Llorar es parte del proceso de duelo. No tienes que manejar la angustia con la cabeza bien alta todo el tiempo. Se te permite llorar antes de dormir por la noche; llorar por lo mucho que extrañas; llorar porque sí. Pero nunca permitas que las lágrimas superen las sonrisas. Así como puedes llorar, también puedes sonreír.

