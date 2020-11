Foto: Instagram/@spottylittlething

Tener acné es difícil, especialmente cuando vivimos en una sociedad tan llena de prejuicios que se deja llevar por la superficie.

El acné es una afección de la piel que se produce cuando los folículos pilosos se tapan con aceite y células cutáneas muertas. Esto provoca puntos blancos, puntos negros o granos.

Aunque es más común entre los adolescentes, los adultos no se libran de él y muchas veces puede empeorar. El estrés, la alimentación deficiente y la contaminación se han convertido en factores que afectan cada vez más nuestra salud, incluyendo a nuestra piel. Claro, la genética también tiene mucho que ver en esos brotes. Todo se puede controlar tomando las medidas adecuadas y adoptando el tratamiento que va con cada caso pero nada funciona mejor que aprender a aceptarte y amarte por lo que eres, no por esos brotes.

Tus marcas de acné no definen el amor que mereces ni tampoco lo que vales ni el éxito que puedes tener en la vida.

Instagram @emmas_acne_journey - Instagram @emmas_acne_journey

Quien te juzga por esas marcas, no te ama y tu mereces algo mejor. Eres una mujer fuerte que ha tenido que librar batallas muy duras con esos brotes. No tienes por qué esconderte ni creer que no eres lo suficientemente interesante o hermosa como para que alguien se enamore de ti.

Todo el mundo ha sufrido de brotes en algún momento de la vida así que nadie debería juzgar ni señalar a nadie. No hay nada más molesto que las opiniones no requeridas.

Las lesiones de acné son más comunes en la cara pero también pueden ocurrir en el cuello, el pecho, la espalda, los hombros y la parte superior de los brazos y por supuesto que pueden llegar a ser muy molestas. No sólo se ven poco estéticas frente a una sociedad que exige una suave y tersa sino que además duelen.

Contrario a la creencia popular, para muchas personas no es tan fácil combatirlo con una buena dieta o productos de skincare como lo hacen los influencers. No se puede cambiar la predisposición a este problema cutáneo lo que lo vuelve aún más difícil de afrontar.

¿Pero sabes qué? Lo has hecho muy bien hasta ahora y es momento de reconocer ese gran logro.

instagram @life_of_larly - instagram @life_of_larly

Te mentiría si te dijera que no es incómodo sentir que están viendo tus brotes todo el tiempo o que es fácil mirarte al espejo y pensar que eres hermosa. Pero todo eso es algo que está en tu cabeza. ¡No dejes que gane!

La sociedad ejerce tanta presión sobre nosotras que nos hace creer que una condición de la piel es una condena. No lo es.

La realidad es que el acné no te hace diferente, ni tampoco "menos deseable". Tampoco exige que tengas un trato especial y mucho menos que deban tenerte lástima. Simplemente es parte de quien eres, más no define lo mucho que vales o que mereces.

Es agotador vivir creyendo que tenemos que encajar en los estándares de belleza de la sociedad así que de ahora en adelante, cambia el chip.

Tu piel no te define. No hay nada malo contigo y no estás sola.

Tienes mucho que ofrecerle al mundo. Mereces ser reconocida por tus logros, por tu encanto, por tus valores. Así que quien te señale por ese brote, no vale la pena. Es como quien quiere hacer una critica constructiva sin haber construido nada.

Más de este tema

Las mujeres que aman la luna no dejan que nadie apague su brillo nunca

Las mujeres no somos un "antes" ni un "después": la talla no define nuestra belleza

Ejercicios de meditación para dejar atrás el estrés de laboral acumulado

Te recomendamos en video