Ejercicios de meditación para dejar atrás el estrés de laboral acumulado

El 2020 ha dejado días de muchos estrés laboral y encontrar momentos de paz se ha vuelto una necesidad primordial, por eso, aquí te dejamos algunos ejercicios de meditación ideales para relajarte y liberar tensiones.

Es normal que, en ocasiones, tengamos un mal día y esto puede afectar nuestro descanso, producir insomnio, generar tensión muscular e incrementar el estrés, pero la meditación puede ayudarte a recuperar energías, así como a obtener descansos más profundos.

Este tipo de prácticas tienen grandes beneficios en nuestra vida, ya que no solo nos ayudan a ser más saludables físicamente, sino que somos más productivos en nuestros trabajos y cotidianidad en general.

La meditación proviene del budismo, sin embargo se ha extendido por todo el mundo gracias a los grandes beneficios que han quedado demostrados.

Nuestra sociedad es ocupada, acelerada, llena de tareas, con largos días de trabajo, tensiones financieras y situaciones emocionalmente agotadoras, de modo que es indispensable que tomemos a diario unos minutos de relajación.

Por eso, aquí te dejaremos algunos ejercicios que puedes realizar en casa antes de iniciar el trabajo, en momentos de mucha tensión o antes de dormir para conciliar el sueño de una mejor manera.

Así puedes hacer los ejercicios de meditación para dejar el estrés laboral

Lo primero que debes hacer es preparar el espacio y ambiente para tu meditación. No necesitas hacer grandes cambios en el lugar, pero trata de encontrar un sitio en el que no haya tantos ruidos, la temperatura sea agradable para ti y donde no recibas la luz directamente al rostro.

Luego de obtener este espacio puedes iniciar y, si lo deseas, puedes poner sonidos de ambiente o música de meditación que te ayuden a relajarte más.

Concéntrate en tu respiración

Para este ejercicio, solo necesitarás un minuto. El objetivo es pasar todo un minuto concentrado únicamente en tu respiración. En este caso debes mantener los ojos abiertos, inhalar por la nariz y exhalar por la boca lentamente.

Aunque puede ser difícil mantener la concentración en las primeras ocasiones, con el pasar de los días notarás tu mejoría.

Observa un objeto

Este ejercicio también requiere de mucha concentración. Se trata de elegir un objeto en la habitación y observarlo fijamente, toma consciencia sobre él y deja que tu mente libere otros pensamientos. Recuerda ubicarte en una posición cómoda.

Contar hasta diez

En este caso sí necesitarás cerrar los ojos y empieza a contar lentamente hasta diez. A medida que cuentas, inhala y exhala lentamente. Repite el conteo un par de veces más.

Ejercicio de respiración en tres partes

Tome una inhalación larga y profunda. Exhala completamente mientras te concentras intensamente en tu cuerpo y en cómo se siente.

Después de hacer esto varias veces, reduzca la velocidad de su exhalación para que sea el doble del tiempo que inhala.

Algunas personas prefieren esta técnica sobre otras debido a su simple simplicidad.

Ejercicio de respiración diafragmática

Acuéstese boca arriba y doble las rodillas sobre una almohada o siéntese en una silla.

Coloque una mano plana contra su pecho y la otra sobre su estómago.

Tome respiraciones lentas y profundas por la nariz, manteniendo una mano sobre el pecho mientras la otra está sobre el estómago que sube y baja con la respiración.

Luego, respire lentamente a través de los labios fruncidos.

Beneficios de la meditación

Meditar no solo te alejará del estrés y la ansiedad provocada por las situaciones del día a día, también trae otros beneficios que son importantes conocer.

Desarrolla la inteligencia emocional

Incrementa la conciencia personal

Mejora la memoria

Evita la depresión

Reduce la presión sanguínea

Es ideal que sigas esta práctica por unos 20 minutos al día, así evitarás tener sensaciones negativas acumuladas. Si lo crees necesario puedes hacer hasta dos sesiones diarias.

