No te aferres a un amor que duele más de lo que vale 

Estar enamorada de alguien que no te corresponde o que sólo te provoca más dudas que seguridad, es uno de los dolores más grandes. Tu mente sabe que no es ahí donde debes estar pero tu corazón, insiste en latir fuerte cuando estás con esa persona.

El miedo a la soledad a veces nos ciega y no nos permite salir de una relación que no nos conviene. Sin embargo, poner a las personas en un pedestal es peligroso porque nos hace creer que nunca seremos suficientes.

El amor no se persigue ni se ruega. No puedes obligar a nadie a quererte ni tampoco a quedarse a tu lado. Es momento de que aprendas que no tienes el control de los sentimientos del otro.

Sal de la negación

Pregúntate lo siguiente: ¿Me siento con energía o agotado después de pasar una hora con X? ¿Quiero pasar tiempo con X o sólo siento que tengo que hacerlo? ¿Siento pena por X o de verdad lo amo? ¿Tengo más preguntas que respuestas sobre mi relación con X? ¿Salgo constantemente decepcionada por sus comentarios o comportamiento? ¿Estoy cediendo más a la relación que X? Parecen un sin fin de dudas existenciales pero te ayudarán a salir de esa negación que te tiene atrapada. Sé honesta contigo, recuerda que una relación estable no te debe generar esa ansiedad o malestar.

Mantente en el presente

El impulso de vivir en el pasado (cómo era esa persona o cómo eras tú) o en el futuro (mejorará, solo necesito tiempo) es desgastante y peligroso. Eso sólo hace que te olvides del presente y por ende, que no puedas dejar ir un amor que no te conviene.

Ninguna relación es perfecta pero lo que es obvio es que un amor de verdad no te dejará con esa sensación de malestar constante. Los malentendidos son una parte normal de vivir y amar juntos, el problema viene con tener que vivir repetidamente en el pasado o en el futuro para tolerar el presente: el abuso, el daño, la inseguridad, los celos, la soledad y el dolor de la relación tal como está, solo para que sea más fácil quedarte.

No pierdas de vista tus valores ni bajes tus estándares

No bajes tus estándares para encajar con esa persona. El autodescubrimiento en una relación es básico para que puedan complementarse. Cuando sabemos quiénes somos, podemos identificar mejor lo que valemos.Saber quién eres y no perder de vista tus valores es la clave para un equilibrio. No pierdas de vista lo que buscas en una pareja o para tu futuro. Esto también te permitirá establecer límites.

No te aferres a un amor que duele más de lo que vale

Si su amor duele más de lo que sana, déjalo ir porque quedarte sólo te provocará una herida que nunca sanará. Te dejará con lágrimas que nunca se secan y cicatrices que siempre te recordarán que estás sufriendo.

Si su amor te atrapa en lugar de liberarte, dejalo ir porque te dejará con la sensación de no poder respirar. Pesará tanto que sentirás que no tienes a dónde ir y eso sólo hará que te pierdas la oportunidad de encontrar un amor de verdad.

Aferrarte a un amor que duele más de lo que vale hará que olvides tu belleza y pensarás que nunca serás lo suficientemente interesante para encontrar algo mejor.

No idealices ese amor, no lo veas como un escape a la realidad ni tampoco como una forma de satisfacer los estándares de la sociedad. El amor de verdad no te señala ni tampoco te hace dudar de lo que vales. Tampoco te genera más ansiedad que tranquilidad ni te hace cuestionar lo que eres.

