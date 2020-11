Cómo superar a tu ex si aún sigues enamorada de él

Nada puede obstaculizar tu felicidad futura como quedarte atrapada en el pasado. Esto se aplica a todos los aspectos de tu vida, pero es especialmente cierto en las relaciones. Por lo que superar a tu ex es algo completamente necesario para poder seguir adelante, no solo en el plano romántico sino en general.

Dicen que es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado, y eso es cierto. Pero eso no proporciona una imagen completa; es incluso mejor haber amado, perdido, aprendido las lecciones y haber seguido adelante, que haber amado y perdido y permanecer obsesionada con la otra persona y lo que salió mal.

¿Cómo puedes seguir adelante? Es cierto que el tiempo cura, pero no es un proceso pasivo, es activo. Tienes que trabajar un poco antes de poder seguir adelante, por lo que estos consejos sin duda ayudarán a que puedas seguir adelante con tu vida.

Pasos para superar a tu ex pareja:

Evita el contacto

No importa lo mucho que quieras escuchar su voz, o que quieras desearle feliz cumpleaños o buena suerte con una entrevista, para poder superar a tu ex debes cortar todo contacto.

Haz esto durante al menos un mes. Utiliza ese tiempo enfocándote en ti misma y tratando activamente de seguir adelante y encontrar la felicidad por tu cuenta. Pasa tiempo con amigos y familiares, tómate unas mini vacaciones, ve al gimnasio. Sumérgete en la autoayuda, toma una clase.

Si se comunica contigo, dile amablemente que necesitas algo de tiempo a solas y que no interfiera con eso. Ignora cualquier intento futuro de que él se comunique contigo, ya que cualquier contacto solo obstaculizará el proceso de superación.

Mira hacia atrás de manera realista

Parte de la razón por la que superar a tu ex es tan difícil es que probablemente lamentes la pérdida de potencial: lo que podría haber sido, no lo que realmente fue.

Pero lo más probable es que las cosas no fueran perfectas. Si lo hubieran sido, no habrían terminado. Hubo problemas y no se pudieron resolver, y debes recordar eso.

No pienses "si las cosas hubieran sido diferentes", "si tan solo él hubiera podido ser más así". No hay "y si…", solo hay lo que es. Mira lo que sucedió realmente, no cómo las cosas podrían haber sido diferentes.

Drena tus sentimientos

Lidia con tu ira, tu dolor, tu tristeza. Escribe todas las cosas que no se dijeron, todos los sentimientos que no se expresaron. Si no los sacas, seguirán circulando a través de ti, a lo largo de todo tu ser, bloqueando cualquier posibilidad de curación, según reseña el portal A New Mode.

Sin embargo, no alargues este proceso para siempre. La vida debe continuar. Tómate unas semanas, luego levántate y sigue adelante.

Intenta perdonar

Quizás no se disculpó pero no importa. Una de las maneras más efectivas para poder superar a tu ex es perdonarlo. No se trata de él, se trata de ti.

Perdonarlo no significa aprobar cualquier cosa que haya hecho o creer que es una buena persona. Trata de recordar que la mayoría de la gente no hace las cosas con intenciones puramente malvadas.

Si puedes, ve las cosas desde su perspectiva y tal vez incluso practica algo de empatía. Considera que pudo haber tenido una educación difícil y que podría no ser capaz de amar y comprometerse, y eso es increíblemente triste para él.

Esto no excusa su comportamiento ni cambia el hecho de que no es el adecuado para ti, pero puede darte una perspectiva que te ayudará a seguir adelante.

Busca una lección de todo esto

Seguramente aprendiste algo con todo esto: sobre ti misma, sobre el amor, sobre estar en una relación. Trata de extraer todo lo que puedas y usarlo para ser aún mejor.

Nunca veas la relación como una pérdida de tiempo, considérala como un lapso dedicado a aprender. Si puedes aprender de la experiencia, usarás esto a futuro.

Enfócate en el amor propio

Para poder superar a tu ex y la relación como tal, primero debes perdonarte por cualquier error que hayas cometido. Nadie es perfecto y no es posible volver atrás y hacerlo todo de nuevo. Lo único que puedes hacer es aprender y seguir adelante.

Date cuenta de que te mereces a alguien que quiera el tipo de relación que tú quieres, alguien que te trate bien, alguien que te ame tanto como tú a él. Recuerda que la persona más importante en tu vida eres tú, porque para poder empezar a amar a los demás, debes empezar por ti misma.

