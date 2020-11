Estar en una situación de amor no correspondido es algo a lo que todas las chicas se han enfrentado, a veces más de una vez. Y no se vuelve más fácil o menos doloroso. Es difícil no sentir que no eres lo suficientemente buena. Pero a pesar de que parezca el fin del mundo, hay técnicas muy sanas para superar y dejar ir este asunto.

Esta es la verdad que probablemente no quieras escuchar: no hay mucho que puedas hacer al respecto. No puedes obligar a que le gustes a alguien. Ninguna cantidad de deseo o anhelo hará que le gustes. Ninguna cantidad de trazar, diseñar estrategias o analizar te dará los resultados que deseas.

Discutir sanamente con tu pareja sí es posible: así debes hacerlo para resolver conflictos sin herir sentimientos Evadir los conflictos no es la solución sino solucionarlos con amor.

Cómo superar y dejar ir un amor no correspondido

Lo que sí puedes hacer es concentrarte en convertirte en la mejor versión de ti misma, en verte lo mejor posible, sentirte mejor. Y entre esos propósitos está superar ese amor no correspondido de manera inteligente y efectiva para poder seguir adelante. He aquí cómo hacerlo:

Detén el ciclo

Cuando sabes que estás atrapada en la situación de amor no correspondido, es realmente difícil superar a esa persona. Reproduces cada detalle en busca de lo que hiciste mal y por qué no le agradas de la misma manera que a ti.

El famoso psiquiatra Víctor Frankel explica que “entre el estímulo y la respuesta está la capacidad del hombre para elegir". Eso significa que tú misma tienes la opción de elegir romper con el ciclo dejando de idealizar a esa persona. Solo haz una pausa, no reacciones. No te dejes llevar por una marea de: ¿Por qué no le agrado? ¿No soy lo suficientemente buena? ¿Está saliendo con alguien más?

Según reseña el portal A New Mode, cuanto más alimentes esos pensamientos, más poder le darás. Cuando pienses en esa persona, reconoce que lo haces porque estás herida y toma la decisión consciente de no involucrarte con esos pensamientos. Enfoca tu dirección en otra parte. Puede que no se sienta natural la primera vez, pero con el tiempo estarás completamente acostumbrada.

Señales que indican que tu pareja está lista para una relación seria A partir de cierta edad, muchas mujeres buscan establecerse en una relación seria, aunque a veces es más difícil decirlo que hacerlo, y más todavía identificar cuando la otra parte quiere comprometerse.

Date cuenta de que no tienes el control

La idealización es realmente una necesidad inconsciente de control. Crees que si puedes entender qué pasó, puedes controlar la situación y lograr que esa persona sienta lo mismo que tú.

“Tal vez sea porque hablé demasiado, tal vez pensó que no estaba tan interesado en él porque soy un poco tímida, tal vez sea porque estaba demasiado ansiosa, tal vez le respondí sus mensajes de texto demasiado rápido”. Intentas encontrar una razón exacta porque si sabes cuál es, puedes arreglarla y eso te da el control.

El control es una ilusión en este caso. No podemos controlar cómo se siente otra persona; cuando te des cuenta de esto, te liberarás de ese pensamiento y podrás empezar a superarlo.

Distanciamiento

Pon tu atención en otra parte, literalmente en cualquier otra cosa. Cuando salgas del torbellino emocional, verás con más claridad que el amor no correspondido no es el fin del mundo aunque lo puedas sentir de esa manera. Debes salir de ese cuadro emocional para ver el panorama completo con mayor claridad: pasa tiempo con amigos, persigue nuevas pasiones, concéntrate en ti misma.

Crea tu propio cierre

Seguramente crees que necesitas una explicación perfectamente satisfactoria para todo lo que nunca salió como querías, incluido ese amor no correspondido, para poder seguir adelante, pero no es tan sencillo. Quieres respuestas, quieres saber por qué. ¿Por qué no tú?

No puedes tener esas respuestas porque no estamos hablando de una ciencia exacta; estamos hablando de sentimientos. Esto es todo lo que necesitas saber. El único cierre que necesitas es saber que esa persona simplemente no quiere estar contigo y darte cuenta de que no significa que seas un mal partido.

Toma el control de tu mente y tus pensamientos. Esta es la clave para seguir adelante. Y recuerda, ¡hay 8 mil millones de personas en el mundo! Puedes encontrar a alguien más.

También te puede interesar:

Seis señales que debes conocer para saber si estás con la persona correcta

Descubre cómo saber si tu pareja ha perdido el interés en la relación

Te recomendamos en video