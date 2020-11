Descubre cómo saber si tu pareja ha perdido el interés en la relación

Al principio todo parecía ir bien, tu pareja estaba loca por ti y todo se sentía bien. Pero de pronto algo cambió y no sabes por qué. Tal vez esto sucedió después de que estabas segura de que estaban en punto serio, pero estas señales pueden revelar que tu pareja ha perdido el interés en la relación.

Si no estás segura de lo que está pasando y tienes dudas sobre si solo es que se está comportando inseguro o tiene algún problema que no te ha comentado, hay algunas señales que podrían orientarte más hacia el camino correcto. Por lo que si tu pareja está perdiendo interés notarás alguno de los siguientes comportamientos.

Señales para saber si tu pareja perdió el interés en la relación

No está tan interesado en lo que tienes que decir

Puede sonar obvio pero a veces este tipo de cosas se nos escapan. Al principio, solía prestar atención cuando hablabas y solía recordar los pequeños detalles, pero ahora es como si sus ojos se pusieran vidriosos cuando hablas y luego se queda en blanco en las conversaciones que sabes que tuviste con él.

Según reseña el portal A New Mode, una persona que esté interesada prestará mucha atención a lo que dices y recordará lo que es importante para ti, por lo que si tu pareja está perdiendo el interés en la relación no te hará tantas preguntas y no intentará entablar conversaciones significativas.

No tiene iniciativa

¿Siempre eres tú la que se acerca? ¿Solía hacer planes o asegurarse de que pudieran salir los fines de semana, pero ahora, si quieres verlo, siempre eres tú quien tiene que contactarlo primero? Esta es una gran señal de que está perdiendo interés en la relación.

Cuando tu pareja ya no está interesada, notarás una disminución dramática en la cantidad de llamadas, mensajes de texto, salidas y cualquier tipo de planes que involucren pasar el rato juntos, y cuando por fin logran concretar, casi siempre es porque tú hiciste todo el esfuerzo, ¿cierto?

Sin embargo, es importante tener en cuenta que a medida que la relación se estabiliza, probablemente no participará en maratones de mensajes de texto todo el día porque eso no es sostenible, así que mire esto en el contexto de las otras señales.

No te da prioridad

De repente, está ocupado con el trabajo, tiene que ponerse al día con un amigo, tiene que ir al gimnasio. Algo siempre es más importante que tú.

La comunicación es lo más productivo en estos casos.

Cuando empezaste a salir con tu pareja, si hacías planes, básicamente estaba escrito en piedra. Ahora ha comenzado a cancelar más y más, y las excusas se están volviendo cada vez menos creíbles.

De vez en cuando surgen cosas, y todos tenemos que cancelar con amigos y seres queridos a veces. Pero, ¿con qué frecuencia sucede esto? Tiene que ser la excepción, no la regla.

Su lenguaje corporal cambia

Esto es muy importante a la hora de buscar indicios sobre si tu pareja ha perdido el interés en la relación ya que a veces no podemos controlar las acciones de nuestro cuerpo y son estas señales las que podrían darnos una respuesta definitiva.

Cuando le gustas a alguien, está escrito en todas partes, desde sus ojos hasta la forma en que inclinan sus pies. Te mira fijamente, inclina su cuerpo hacia ti, puede ponerse un poco inquieto debido a la energía nerviosa. Si ya no hace estas cosas y en cambio no hay contacto visual, no te mira fijamente, gira su cuerpo lejos de ti, está tenso a tu alrededor, no se sienta cerca de ti entonces significa que está perdiendo interés en la relación.

No reacciona cuando hablas de salir con otras personas

Tal vez notes que su interés está disminuyendo, así que tratas de provocar una reacción mencionando a otros chicos y no hay reacción al respecto. "Oh, ¿has estado saliendo con Paul? Eso es genial, es un tipo increíble ", y no lo dice con sarcasmo, realmente lo dice en serio.

Los humanos somos competitivos por naturaleza, por lo que si mencionas que has estado saliendo con otras personas y no reacciona, ni siquiera se pone un poco celoso, es una señal importante de que ya no está interesado en la relación.

