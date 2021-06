Amor propio: cinco maneras de consentirte para iniciar una nueva semana con el mejor ánimo

Es inevitable que nuestras inseguridades, depresiones, frustraciones y problemas afecten nuestro estado de ánimo en un momento determinado, pero no te preocupes, que todo tiene solución, incluso un mal día puede cambiar con estos sencillos consejos de amor propio.

El amor propio no busca que veamos todo de manera extremadamente positiva, sino aceptar los buenos y los malos momentos con la mejor actitud para poder avanzar y no quedar estancadas.

Cuando se trata del amor hacia nosotras mismas es crucial tomar un tiempo para consentirnos y renovar las energías para tener la mejor actitud en ti cotidianidad. Debes actuar de inmediato, pues no hay mejor momento para comenzar algo que el ahora.

Estas son cinco maneras sencillas de consentirte a ti mismo con el amor propio

Escucha música que te motive, relaje o apasione

Cuando estamos deprimidos pensamos que debemos escuchar música acorde con nuestro estado de ánimo, pero lo cierto es que el mejor ejemplo de amor propio es intentar animarte en los días que no te sientes muy bien.

Aunque no está mal vivir los sentimientos menos animados, debes tener en cuenta que abusar de música triste puede ser contraproducente.

Algo tan sencillo como elegir una canción que te motive y ponerla a todo volumen puede generarte placer, más aun si aprovechas la oportunidad para bailar, después de todo, estás solo y nadie te verá ¡Déjate llevar por el ritmo!

Mejora tu amor propio con un poco de ejercicio

El ejercicio es excelente para calmar tensiones, liberar estrés, agregar salud a tu vida y fortalecer el amor propio al mismo tiempo, ya que además de ayudarte con todo lo antes mencionado, también fortalece tu cuerpo, haciendo que luzcas mucho mejor al mirarte en el espejo y te dé seguridad en ti.

Un relajante paseo por el parque por el amor propio

Apagar tu celular, desconectarte del trabajo, la rutina y las obligaciones durante 20 minutos para dar una vuelta por el parque o plaza cambiará rotundamente tu estado de ánimo.

El sonido de la naturaleza, ver a otras personas y entender que todo lo malo que te sucede en este momento pasará y pronto estará todo bien es la mejor muestra de amor propio, pues entiendes que no siempre podrás evitar los problemas, pero eso no quiere decir que no se puedan superar cada uno de ellos.

Amarnos a nosotros mismos

Suena tan fácil, pero puede llegar a ser en extremo difícil. Hay cosas en nuestro físico, forma de ser o de pensar que no nos gusta, a todos nos sucede, pero la idea es concentrarse en las cosas buenas que tienes para brindarle al mundo, ya que somos perfectos tal y como somos si aprendemos a tener amor propio.

Si algo no nos gusta, podemos cambiarlo con algo de esfuerzo y dedicación, además, lo que no podemos cambiar simplemente aprenderemos a vivir con ello de la mejor manera acepando que es parte de nosotros mismos y que nos define como persona.

archivo

Lo más importante de estos consejos es tener la voluntad y la paciencia para hacerlo, pues nada es fácil y eso es lo que lo vuelve tan valioso cuando logramos superar los problemas, ya que nos hace sentir vencedores de nuestros propios obstáculos, así que mente positiva para alcanzar el amor propio.

