Yalitza Aparicio da una lección de amor propio y muestra su piel cien por ciento al natural

Se ha convertido en una inspiración para millones de mujeres y es una de las mexicanas más admiradas del mundo entero, Yalitza Aparicio ha sabido cómo ganarse el corazón de sus admiradores y es que si hay algo que la caracteriza es su autenticidad con cada publicación en redes sociales.

Desde su salto a la fama, la actriz de Roma se robó las miradas de millones de personas que encontraron inspiración en ella no solo por su historia, sino por la manera natural como se muestra ante el mundo.

El amor propio se ha convertido en uno de los estandartes para muchos famosas, pero Yalitza Aparicio se ha convertido en todo un ejemplo a seguir en este tema.

Desde que empezó a ser reconocida en el mundo entero, Yalitza recibió duras críticas por su actuación, apariencia y origen, sin embargo demostró que no hay ninguna razón para prestar atención a ese tipo de comentarios negativos.

Instagram

De esta manera demostró que nada frena su convicción por mostrarse tal y como es tanto en apariciones públicas, como en las redes sociales.

Así lo demostró con su publicación más reciente, en la que dejó ver su rostro completamente libre de maquillaje para mostrar cómo es su piel.

La imagen de Yalitza Aparicio que se ganó los aplausos de los admiradores

En el mundo del espectáculo es común que las actrices lleven mucho maquillaje y posen para sesiones de fotos en las que los retoques no faltan, sin embargo la protagonista de “Roma” sabe cómo hacer un equilibrio en su manera de proyectarse.

En la imagen compartida en sus redes sociales puede verse como su piel tiene algunas marcas de acné, manchas y las diversas texturas que suelen tener las pieles.

La foto que compartió Yalitza Aparicio:

“Amo mi piel con manchitas y acné (aunque en la foto casi no se ve) no soy fan de los tacones, amo no usar maquillaje, ah, tampoco me peino”, manifestó la actriz.

Es así como Yalitza se ha sumado a la tendencia que muchas famosas hoy en día promueven al mostrar sus pieles tal y como son para dejar de lado los filtros que las redes sociales impulsan.

Más sobre este tema:

Yalitza Aparicio aparecerá en una nueva película y así fue el inicio del rodaje

Yalitza Aparicio mostró cómo llevar un escote profundo si eres una mujer de busto pequeño

Los trucos de Yalitza Aparicio para lucir prendas ajustadas cuando eres una mujer curvy

Te mostramos en video: