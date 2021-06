Siempre me enfado por todo y no puedo controlarlo: ¿qué me pasa?

No soporto a nadie, muchas cosas en el día me irritan por mas que sean pequeñas, no encuentro satisfacción en lo que hago y he tenido conflictos con los demás últimamente. Si estos enunciados te suenan, quizás este enfado demasiado frecuente tenga causas que hayan pasado desapercibidas para ti.

¿Por qué me enfado demasiado?

Lo primero que hay que saber, en este sentido, es que el problema lo tienes tú y no los demás, aunque sean sus actos o palabras los que para ti resulten detonantes de tu ira interna.

Y es un asunto que trae mucho desgaste emocional porque tal como explica el psicólogo Rafa Santandreu a Clara, “por la cantidad de energía que requiere, te desgastas” y además, “las soluciones que se te ocurren en ese momento no son buenas, pensar en caliente no es nada práctico”.

Es decir, por donde quiera que se le mire, enfadarse es un mal negocio que acaba con tu paz mental y tus relaciones interpersonales, pero decirlo es más fácil que hacerlo. ¿Cómo controlarlo?

Identifica la causa

Cada caso es individual pero puede deberse a factores como no dormir las horas necesarias durante el día, no tener momentos de descanso y relajación en tu agenda, empezar a experimentar depresión, tener demasiadas responsabilidades, el estrés crónico, sufrir de ansiedad o tener problemas de pareja no resueltos.

Incluso, el portal Psicología Online apunta que una de las causas más frecuentes es que internamente estás frustrado contigo mismo y terminas pagando esa cuota de emociones mal manejadas con los demás, cuando el cambio tiene que venir desde adentro.

Bien sea por algo que no te perdonas, por una situación que no te gusta como es, por algo que te tiene desencantado y terminas proyectando erroneámente.

¿Qué hacer?

Luego que ya empiezas a sospechar cuál es el origen de ese enfado desmedido, lo mejor es buscar apoyo de un profesional para ayudar a sanar esas heridas y poder continuar más libremente, así como adquirir técnicas de manejo de ira que te hagan más inteligente emocionalmente.

