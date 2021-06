Cómo romper viejas cadenas de dependencia que te aferran a personas que te hacen daño

Me lastiman sus actitudes, pero no soy capaz de dejarlo ir. Si esa frase se te hace similar, quizás estás experimentando dependencia emocional hacia una persona, lo que muchas veces nos deja con miedo y dolor por no saber cómo superar esa relación de apego.

Lo fundamental es aprender a identificarlo y se presenta en personas que tienen características como sufrir de baja autoestima, sienten que necesitan a esa persona, les da miedo a quedarse solos, son inseguros sobre el futuro al lado de esa pareja y sienten que no se merecen al otro.

Muchas veces no es que tu relación sea ‘intensa’, sino poco saludable.- Pinterest BuzzFeed.

Si el checklist es positivo con todas, o la mayoría, es momento de que empieces a trabajar internamente en ti y un buen inicio es eliminar aquello que te hace daño.

Cómo superar la dependencia emocional hacia otra persona

Ya lo dijo el famoso autor y psicólogo Walter Riso una vez: “el apego es el mayor motivo de sufrimiento de la humanidad”, ya que para él en conversación con La Vanguardia, “crear una relación dependiente significa entregar el alma a cambio de obtener un falso placer y seguridad”.

Por eso, el mejor consejo que salta de primero cuando se le pregunta a los expertos cómo superar la dependencia emocional es aprender a quererse y conocerse a uno mismo. De nosotros parten en el resto de las relaciones que tendremos con los demás, por lo que la terapia psicológica está especificada.

Separarse físicamente y emocionalmente de esas personas es parte de lo primero que debes hacer.- Pinterest Pop Sugar.

Paralelamente, llega el momento de separarse de esa persona que te lastima y agarrar distancia física y emocional. Necesitas perder ese miedo a la pérdida y empezar a disfrutar del tiempo contigo, por lo que es hora de dedicarte a tus pasatiempos, cumplir tus sueños y hacer aquello que siempre quisiste.

Invierte en tu desarrollo personal y céntrate en ti. No te hagas el papel de vícitma con todo lo que ha pasado, solo pérdonate y construye a esa nueva persona más responsable con sus emociones.

