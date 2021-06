Ser buena es muy positivo, pero tampoco dejes que se aprovechen de ti

Ser una mujer buena y noble está bien, pues este mundo necesita muchos seres humanos amables y solidarios.

También está bien ayudar a los demás, aconsejar, y darle tu mano a quien lo necesite, lo que no está bien es dejar que se aprovechen de ti.

Y es que, cuando eres buena con los demás muchas veces se aprovechan de esa bondad para su conveniencia y te exigen más de lo que deberías.

Por eso te decimos qué no debes hacer para evitar que los demás se aprovechen de tu nobleza y tengas un equilibrio en tu vida.

Mujer: qué hacer para evitar que se aprovechen de tu bondad

No pongas a los demás por encima de ti

Es bueno que seas una persona bondadosa que ayude a los demás, pero nunca pongas a otros sobre ti, y eso no es ser egoísta.

Solo es tener en cuenta que, si tú no estás bien, o no has resuelto algo, no puedes ayudar a los demás, así que resuelve tus asuntos primero y luego ayuda a otros.

No digas que sí a todo

Muchas veces hacemos cosas que no queremos solo por el hecho de no decir que no, ya sea porque no queremos quedar mal, o no podemos negarnos.

Pero, es importante para tu bienestar que comiences a poner límites cuando realmente no quieres o no puedes hacer algo, pues si no, se aprovecharán de ti.

Expresa tu opinión

Cuando no quieres o no te gusta algo eres libre de expresar tu opinión, deja de seguir la corriente al otro para evitar herir sus sentimientos o incomodarlo.

Y es que lo que tú piensas también vale, así que no te quedes callada y no aceptes todo lo que los demás digan.

Esto no quiere decir que dejes de ayudar a los demás mientras puedas, solo no lo hagas en exceso o te verán como alguien que siempre podrá resolver sus problemas.

