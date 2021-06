4 reglas de etiqueta que toda mujer debe seguir para ser elegante y con clase

La elegancia y clase es algo que va más allá de la ropa que usas, depende mucho de tu actitud y comportamiento.

Y es que puedes llevar ropa de marca, pero si eres grosera, o tienes una mala postura te vas a ver muy mal.

Por eso, existen 4 reglas de etiqueta que siempre debes seguir para destacar con tu personalidad y brillar a donde vayas.

Reglas de etiqueta para realzar tu elegancia y clase

No aparentes lo que no eres

Muchas veces caemos en el error de aparentar algo que no somos, vistiéndonos exageradamente, o que se vean las etiquetas de alguna marca para parecer las más elegantes.

Pero esto es un error, no debes aparentar, solo sé tú misma y enfócate en lo básico como cuidar tu postura recta, mantener el cabello y uñas en perfecto estado y hablar educadamente.

Esto es lo que realmente te hará destacar y lucir como una chica elegante y con clase.

Sé puntual

La puntualidad es muy importante y dice mucho de ti, ya sea en tu trabajo, en una cita con un chico, o en una reunión con tus amigos.

Una mujer que siempre llega tarde carecerá de elegancia, pero si eres puntual siempre te reconocerán como una mujer respetable, educada y con mucha clase.

Luce ropa en buen estado

La marca de la ropa que uses no importa, ni dice nada de ti, pero el buen estado de cada prenda sí, así que siempre cuida que lo que uses esté perfecto.

Es decir, que no tenga algunas pelusas, esté roto, sucio, o luzca desteñido, pues te verás poco elegante y descuidada, y dejarás una mala impresión a donde vayas.

Evita decir groserías y cuida tu tono de voz

Una regla básica de etiqueta es nunca decir groserías ni hablar con un tono de voz elevado, pues esto te hará lucir muy mal.

Debes hablar educadamente, con mucho respeto siempre, y con un tono de voz adecuado, ni muy alto ni muy bajo.

Además una buena dicción también es muy importante para que se te entienda todo lo que hables.

Estas son reglas muy sencillas que todas podemos cumplir y siempre nos hará lucir más elegantes y con mucha clase.

