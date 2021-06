A los 30 aprendes que no tienes que demostrar a nadie que mereces ser amada

La idea de estar soltera a los 30 puede ser aterradora. La sociedad nos ha hecho creer que no tener una pareja estable para cuando llegamos al “tercer piso” significa que hay algo mal con nosotras y que estaremos condenadas a ser miserables por el resto de la vida.

Quizá has llegado al punto en el que parece que todos a tu alrededor están felices y plenos con relaciones perfectas y tú sigues siendo un completo desastre.

Pero mientras que una parte de ti piensa en lo genial que sería encontrar a la persona indicada con la cual compartir tu vida, la otra está convencida de que estás haciendo lo correcto al esperar y no conformarte con cualquiera sólo para tener eso que todos tienen.

Son tiempos complicados en los que es cada vez más difícil establecerse y entender lo que significa el amor verdadero.

Llevamos un estilo de vida tan ajetreado que no nos tomamos el tiempo para pensar en lo que realmente queremos y necesitamos.

Seguramente en algún momento terminaste persiguiendo algo no pudo ser y te conformaste con menos de lo que mereces con tal de no estar sola.

Pero no es lo mismo tener pareja a los 20 o a los 25 que a los 30 o 35. Ahora más que nunca has aprendido que no tienes que demostrar a nadie que mereces ser amada.

A los 30 aprendes que esperar es mejor que quedarte con las migajas, que no eres un plato de segunda mesa y que estar soltera es la oportunidad perfecta para entender lo que realmente quiere y necesitas.

Si tienes que perseguir o rogar amor, entonces no es la persona correcta.

El amor de verdad no se persigue ni se ruega. Quien te quiera lo hará por todo lo que eres, sin necesidad de que le des explicaciones.

A los 30 ya no te conformas con palabras bonitas porque sabes que para que la relación funcione, necesitas de acciones.

No estás para cambiar lo que eres con tal de gustarle a alguien porque no tienes la obligación de cumplir con expectativas ajenas.

La necesidad de tener amor y compañía nos ciega y puede hacernos caer en las manos de la persona incorrecta. Si tienes que “pedirle” que te quiera entonces hay un problema.

No tienes por qué convencer a nadie de que mereces amor.

Puede ser muy fácil caer en el juego de demostrarle a otros que vales la pena después de todo, hay demasiada presión a nuestro alrededor. Pero la verdad es que la persona correcta verá la belleza en ti, incluso en tus peores días.

A los 30 aprendes que no puedes obligar a nadie a quererte ni tampoco a quedarse a tu lado. Así que si sigues en un ciclo vicioso de perseguir y rogar amor, es momento de que entiendas que mereces un amor que te complemente y haga crecer, no uno que te haga dudar de lo mucho que vales.

Por nada en el mundo pierdas de vista tus valores ni bajes tus estándares para encajar.

Quizá en más de una ocasión te han dicho que deberías bajar tus estándares. Quizá has llegado a pensar que nadie estará dispuesto a estar contigo si sigues poniendo la vara tan alta. Pero ¿de verdad crees que es mejor estar con alguien que no te llena a quedarte soltera y esperar a lo que realmente mereces?

Mereces ser feliz, encontrar quien festeje tus victorias y te tome de la mano cuando sientas que no puedes más. No hay una fórmula exacta ni un tiempo específico para encontrar amor pero vale la pena esperar.

