Te entiendo, la idea de estar sola es aterradora. Mientras todos a tu alrededor parecen estar sentando cabeza y formando la vida perfecta, tú sigues siendo un desastre. Es una sensación frustrante que te lleva a conformarte con menos de lo que mereces.

El amor es complicado y puede confundirnos fácilmente. A veces, sin darte cuenta terminas persiguiendo algo no puede ser. Comienzas a idealizar tanto a una persona que crees que de eso se trata el amor. Quizá ahora estás con alguien que no te quiere como quisieras pero en tu mente piensas que eso "es mejor que nada".

Te diré una cruda verdad: aferrarte a un amor no correspondido evita que llegue quien te ame de verdad

TAMBIÉN LEE: Tener ansiedad no te hace “difícil de amar”

Estar enamorada de alguien que no te corresponde, termina siendo una forma de masoquismo puro. Una parte de ti sabe que no eres completamente feliz pero la otra se conforma pensando que dejarás de ser señalada como "la soltera del grupo".

La vida es demasiado corta como para estar persiguiendo a alguien que no puede ver lo maravillosa que eres. ¿Por qué recolectar migajas? Deja de conformarte.

Es cierto, el amor también se trata de experimentar e incluso de vivir el dolor de una ruptura pero mientras más te aferres a esos amores imposibles, más lejos estarás de encontrar a quien te ame de verdad.

TAMBIÉN LEE: Aprende a retirarte cuando no te corresponden con el mismo amor

No debes apresurarte a una relación incorrecta porque estás sola. ¡Es mucho más divertido estar soltero que estar atrapado con la persona equivocada! Por más divertidas que sean las citas, nunca vas a sentirte satisfecha o cómoda con alguien que no te ama por completo.

No debes apresurarte a una relación incorrecta porque te preocupa que te estés quedando atrás de tus amigas. Cada quien vive a su propio ritmo y cada quien alcanza la plenitud a su madera. Borra de tu mente la idea de que todos deben tener una jugosa cuenta de banco, casarse, tener hijos o un negocio propio a cierta edad. No te dejes presionar. Sigue tu propio camino y las puertas se abrirán solas.

No te aferres a un amor no correspondido sólo porque estás aburrida o porque quieres demostrar que tienes una relación. Diviértete, coquetea y sé libre de hacer lo que quieras pero por favor, no te conformes ni te apresures. El amor no se ruega ni se persigue. La persona adecuada llegará cuando menos lo esperes.

Te recomendamos en video